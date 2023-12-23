الامارات | رجل يقتل ثعبانا حاول التهامه.. والأهالي طبخوه وأكلوه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

كان الفيتنامي بوليليو أليريا يقود دراجة نارية صباح يوم الأربعاء في بلدة أنتيكويرا عندما انقض عليه ثعبان شبكي، وحاول التهامه، وفقًا لما أدلى به رقيب الشرطة آندي كالكابين معلقا على حادثة شغلت أهالي البلدة.

وتمكن الثعبان الضخم بالفعل من عض يد أليريا وذراعه، غارسا أنيابه في لحم ساعده، قبل أن يلتفت حوله في خطوة تهدف لخنق الرجل، لكن الرجل الذي تناقلت الصحافة قصته في اليومين الماضيين لم يستسلم، بل استخدم يده الأخرى للإمساك برأس الثعبان وعضه على رقبته.

واستمرت المعركة لمدة 10 دقائق بين الاثنين، وفيما كان يحاول الثعبان اعتصاره، ظل الرجل يغرس أسنانه أكثر فأكثر في رقبة الثعبان الذي لفظ أنفاسه في النهاية. بعدها لجأ الرجل لمنزل قريب في القرية، طلبا للمساعدة.

وساعد سكان المنطقة الجريح الذي تم نقله إلى المستشفى، حيث أكدت إدارة المشفى أنه يتعافى من إصابته. وقال أليريا لاحقا للصحافيين أنه قام بعض الثعبان " حتى تقشر جلده." وأضاف" وعندما انسلخ الجلد عضضت على لحمه. وعندها فقط خففت. إذ كنت أشعر بالدوار بالفعل لأنني فقدت الكثير من الدم."

ولم تثقب أنياب الثعبان أي شرايين هامة لدى الرجل. وفيما ذكرت شبكة "آي بي سي" الفيتنامية إن السلطات تخلصت بشكل صحيح من الثعبان الميت بعد الحادث، ذكرت وسائل إعلام أخرى أن أهالي المنطقة قاموا بطهي الثعبان بعد سلخه وأكلوه، حيث يعد وجبة شائعة في تلك المناطق.