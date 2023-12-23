مستحضر تجميل منسي في روتينك اليومي.. الأفضل لنعومة ونضارة البشرة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تستخدم الكثير من السيدات مستحضرات التجميل بشكل يومي، مثل «التونر» الذي يحسن من شكل «الميك آب»، ولكن لا تعرف معظمهن الفوائد المتعددة له، ومدى تأثيره الإيجابي على البشرة بشكل عام.

ولأن الفتيات والنساء يعشقن منتجات التجميل والعناية بالبشرة ويحرصن على وضعها يوميا، للظهور بمظهر أنيق وصحي، تستعرض «هن» خلال الفقرات التالية، أهم الفوائد التي تنتج عن استخدام «التونر» في الروتين التجميلي، وذلك بحسب ما نشره موقع «العربية».

فوائد اسخدام «التونر» على البشرة يوميا

1- يعمل التونر على إضفاء اللمعان إلى البشرة.

2- يخلص التونر البشرة من الإفرازات الدهنية.

3- التركيبات الجديدة من التونر تمتصها البشرة بسهولة.

4- يعمل التونر على توفير الترطيب اللازم للبشرة والجلد.

5- تأثيرات التونر على الوجه يظهر من الاستخدام الأول.

6- يُحسّن مستحضر التونر من البشرة مع تكرار استخدامه.

7- يساهم التونر في عمل توازن لحموضة الجلد.

8- يعمل التونر على تضييق مسامات الجلد الواسعة.

9- يساعد التونر على الحد من فرص ظهور حب الشباب، خاصة بالنسبة للبشرة الدهنيّة.

10- من أهم فوائد استخدام التونر، هو قدرته على تهدئة تيهج الجلد، كما أنه يحيمه من التعرض للجفاف الشديد.