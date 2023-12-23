طريقة عمل حمص الشام «الحرش».. بالليمون والكمون والشطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

حمص الشام واحد من المشروبات المهمة في فصل الشتاء، فهو له مذاق رائع ويشعر من يشربه بالدفء، لذلك تحرص ربة المنزل على عمله في البيت، وتحاول أن يكون نفس مذاق ما تشتريه من الخارج، بكافة مكوناته ليكون الطعم «حرش» كما يصفونه، ومملوء بالنكهات التي تضفي طعمًا مميزًا على هذا المشروب الشتوي الرائع، وفيما يلي طريقة عمل حمص الشام على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل حمص الشام

3 أكواب ماء

250 جرام حمص الشام منقوع ليلة كاملة

6 فصوص ثوم

كوب ونصف عصير الطماطم

نصف ملعقة صلصة

نصف ملعقة ليمون

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة كمون

طريقة التحضير

في قدر على نار يغلي الماء على.

يضاف الحمص للماء بعد الغليان.

يترك ليأخذ غلوة ثم تزال الرغوة البيضاء التي تتشكل أثناء الغليان.

عند سلق الحمص يجب الحرص على الاحتفاظ بماء سلق الحمص

أضيفي الثوم وعصير الطماطم. للقدر

تحرك املكونات وتترك حتى تغلي على النار.

يضاف الليمونويترك ليغلي على النار حتى ينضج الحمص.

يضاف الملح والكمون ويرفع القدر عن النار.

ثم قدمي حمّص الشام في أكواب على سفرتك.

طريقة عمل حمص الشام الحرش بالشطة

500 جرام حمص طبخ

عصير 2 طماطم

نصف ملعقة صلصلة

ملح

كمون

شطة

ثوم

عصير 2 ليمونة

طريقة التحضير

يوضع الحمص فى وعاء ويغطى بالماء ويترك منقوع لمدة 8 ساعات.

يصفى الحمصويوضع فى حلة ويغطى بالماء مرة أخرى.

يرفع الحمص على نار متوسطة ليغلى لمدة ساعة تقريبًا، أو حتى يصبح الحمص طري الملمس والقشرة الخارجية سهلة التقشير.

يضاف للحمص صلصة وعصير الطماطم والثوم، وتبليه بالملح والكمون ويترك ليأخذ غلوة.

يغرف حمص الشام في أكواب التقديم، ويضاف إليه الشطة، وعصير الليمون، ويقدم ساخنا.