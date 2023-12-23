لايف ستايل

طريقة عمل حمص الشام «الحرش».. بالليمون والكمون والشطة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

حمص الشام

حمص الشام واحد من المشروبات المهمة في فصل الشتاء، فهو له مذاق رائع ويشعر من يشربه بالدفء، لذلك تحرص ربة المنزل على عمله في البيت، وتحاول أن يكون نفس مذاق ما تشتريه من الخارج، بكافة مكوناته ليكون الطعم «حرش» كما يصفونه، ومملوء بالنكهات التي تضفي طعمًا مميزًا على هذا المشروب الشتوي الرائع، وفيما يلي طريقة عمل حمص الشام على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل حمص الشام

3 أكواب ماء

250 جرام حمص الشام منقوع ليلة كاملة

6 فصوص ثوم

كوب ونصف عصير الطماطم

نصف ملعقة صلصة

نصف ملعقة ليمون

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة كمون

6b1e787663.jpg

طريقة التحضير

في قدر على نار يغلي الماء على.

يضاف الحمص للماء بعد الغليان.

يترك ليأخذ غلوة ثم تزال الرغوة البيضاء التي تتشكل أثناء الغليان.

عند سلق الحمص يجب الحرص على الاحتفاظ بماء سلق الحمص

أضيفي الثوم وعصير الطماطم. للقدر

تحرك املكونات وتترك حتى تغلي على النار.

يضاف الليمونويترك ليغلي على النار حتى ينضج الحمص.

يضاف الملح والكمون ويرفع القدر عن النار.

ثم قدمي حمّص الشام في أكواب على سفرتك.

7b4d17bfe9.jpg

طريقة عمل حمص الشام الحرش بالشطة

500 جرام حمص طبخ

عصير 2 طماطم

نصف ملعقة صلصلة

ملح

كمون

شطة

ثوم

عصير 2 ليمونة

060fdd0a1d.jpg

طريقة التحضير

يوضع الحمص فى وعاء ويغطى بالماء ويترك منقوع لمدة 8 ساعات.

يصفى الحمصويوضع فى حلة ويغطى بالماء مرة أخرى.

يرفع الحمص على نار متوسطة ليغلى لمدة ساعة تقريبًا، أو حتى يصبح الحمص طري الملمس والقشرة الخارجية سهلة التقشير.

يضاف للحمص صلصة وعصير الطماطم والثوم، وتبليه بالملح والكمون ويترك ليأخذ غلوة.

يغرف حمص الشام في أكواب التقديم، ويضاف إليه الشطة، وعصير الليمون، ويقدم ساخنا.

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا