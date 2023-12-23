أغرب من الخيال.. طائرة تهبط وسط الطريق أثناء مرور السيارات "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

وبحسب fox4news، هبطت الطائرة ذات المحركين Piper Aztec على الطريق السريع 80 في فورني، على بعد حوالي 6 أميال شمال شرق مطار مترو المسكيت.

الطائرة هبطت وسط الطريق أثناء مرور السيارات، حيث ظلت عالقة وسط الطريق المزدحم لساعات طويلة، حتى تم نقلها فيما بعد.

ولم يصب أحد بأذى، لكن الواقعة تسببت في بعض الارتباك.

وقال كالي هوكيبا، أحد السكان المحليين: "لقد صدمت حقًا، لم أصدق أن شيئًا كهذا سيحدث على هذا الطريق السريع المزدحم".

#عكاظ pic.twitter.com/j7W20JwV2A— عكاظ (@OKAZ_online) December 20, 2023

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وتحقق إدارة الطيران الفيدرالية في الأسباب التي أدت إلى الهبوط، تم وضع الطائرة على شاحنة مسطحة ونقلها بعد خمس ساعات من الحادث.

#عكاظ pic.twitter.com/j7W20JwV2A— عكاظ (@OKAZ_online) December 20, 2023

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