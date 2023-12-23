كيف يساعد الشاي على نسف دهون البطن؟.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن يساعد تناول الشاي على التخلص من الدهون الموجودة في الجسم، ولكن بشروط معينة.

وذكر موقع healthsite، أن الشاي يساعد على نسف دهون البطن، ولكن بشرط عدم إضافة السكر أو الحليب عند تناوله.

ويمكن للشاي الأخضر أن يذيب الدهون، عندما يقترن شربه بالتمارين الرياضية، حيث يحتوى على مضادات الأكسدة "الكاتيكين"، التي تقلل من دهون البطن.

أما الشاي الأسود يمكن أن يقلل الدهون الحشوية من البطن، إذ يحتوي على مادة البوليفينول التي تزيد من معدل تحلل الدهون.

كذلك شاي الأعشاب، مثل النعناع والزنجبيل يتمتع بخصائص لحرق الدهون وفقدان الوزن، لأنه يحتوي على مضادات للأكسدة تقلل الضرر الذي يؤدي إلى زيادة الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يسبب تفاقم السمنة نتيجة لانخفاض التمثيل الغذائي والطاقة.

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