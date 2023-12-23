"المشروب الذهبي".. طبيب يكشف عن طريقة سحرية تحمي من أمراض القلب وتقوية المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يُعد جهاز المناعة أحد أهم أجهزة الجسم، فهو المسؤول عن الحماية من البكتيريا والفيروسات والفطريات، وعندما يعمل بشكل صحيح، فإن ذلك يُساعد على منع الإصابة بالأمراض.

كشف استشاري التغذية العلاجية الدكتور جودة عواد خلال مقطع فيديو له عبر حسابه بمنصة "تيك توك" عن أقوى مشروب صحي يساعد على تقوية المناعة.

وأضاف عواد: "مكونات المشروب تتمثل في ملعقة صغيرة من العسل وملعقة خل أعشاب وقطرة من عصير الليمون وربع كوب ماء".

وقال جودة: "هذا المشروب يساهم في تقوية المناعة والتخلص من الدهون الموجودة حول الأوعية".

وتابع: "كما أنه يساعد على توسيع أوعية القلب المسدودة والتخلص من الأملاح".

واختتم استشاري التغذية: "من الأفضل تناول كوب من هذا المشروب حوالي مرتين أو ثلاثة يوميا".

@k.a.s.a.7.a_2 اقوي مشروب علي وجه الارض#دكتور_جودة_محمد_عواد #fyp #دكتور ♬ الصوت الأصلي - دكتور جودة محمد عواد

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