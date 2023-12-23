8 علامات تكشف الإصابة بارتفاع ضغط الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الدماغ هو مركز التحكم في الجسم، وهو مسؤول عن جميع وظائف الجسم الحيوية، مثل التفكير والحركة والشعور، لذلك، فإن أي خلل في الدماغ قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

أحد هذه المشكلات هو ارتفاع ضغط المخ، وهو حالة تتميز بارتفاع الضغط داخل الجمجمة.

في السطور التالية، نذكر لكم 7 علامات خطيرة يصدرها الجسم تكشف الإصابة بهذا المرض، وفقًا لما جاء في موقعي "Medicalnewstoday، و "Verywellhealth".

- الأعراض:

تغييرات في السلوك.

الصداع.

الشعور بالخمول.

النوبات.

القيء.

انخفاض في الوعي.

الرؤية المزدوجة.

الخدر.

- الأسباب:

الإصابة بورم في المخ.

نزيف في المخ.

السكتة الدماغية الإقفارية.

التهاب السحايا.

استسقاء الرأس.

انسداد مجرى الهواء.

ارتفاع ضغط الدم.

التفاعلات الدوائية.

الوذمة.

التهاب الدماغ.

إذا كنت تعاني أياً من هذه الأعراض، فمن الضروري استشارة الطبيب فورًا، للتشخيص المبكر وتحديد العلاج المناسب.

- المضاعفات:

تلف في الدماغ.

السكتة الدماغية.

الغيبوبة.

وإذا تُركت دون علاج، تصبح قاتلة.

- طرق العلاج:

إذا شُخِّصَت إصابتك بارتفاع ضغط الدم داخل الدماغ، سيعمل الطبيب على تقليل الضغط لتقليل خطر تلف الدماغ.

وهناك عدة طرق لتقليل الضغط داخل الدماغ، اعتمادًا على سبب الحالة، وتشمل:

1. إزالة السائل النخاعي الزائد عن طريق تركيب (أنبوب) في الدماغ، حيث يساعد على نقل السائل النخاعي إلى جزء آخر من الجسم، مثل البطن.

2. يمكن للطبيب أيضًا وصف الأدوية التي تساعد على تقليل تورم الدماغ أو تقليل إنتاج السائل النخاعي.

3. في الحالات الشديدة، يحتاج الطبيب إلى إجراء عملية جراحية، لإزالة جزء من الجمجمة وتخفيف الضغط على الدماغ.

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