احذر.. كثرة التثاؤب قد تكون علامة على الإصابة بهذه الأمراض القاتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعتقد كثيرون أن التثاؤب علامة تستدعي الحاجة إلى الراحة والنوم، ولكن إذا حدث بشكل غير طبيعي لأكثر من مرة خلال مدة قصيرة، فقد يشير إلى أمر خطير لا يجب تجاهله، لأنه قد يؤثر على صحتك.

ووفقا لموقع baptist health ، لا يجب تجاهل التثاؤب إذا حدث بشكل مفرط، ومن الضروري استشارة الطبيب فورا.

وأضاف الموقع، أن كثرة التثاؤب بشكل غير طبيعي قد تكشف عن مشكلة صحية خطيرة، لعل أبرزها مقدمات للسكتات.

كما حذر التقرير من أن كثرة التثاؤب قد تكون علامة على اضطرابات القلب.

كذلك أشار المصدر ذاته إلى أن كثرة التثاؤب أيضا قد تكون علامة على الإصابة ببعض السرطانات.

التثاؤب المفرط قد يكون نتيجة الأدوية التي تتناولها، كما أن بعض الأدوية، مثل مضادات الذهان أو الاكتئاب تسبب التثاؤب المفرط كأثر جانبي

نصيحة مهمة

لا يجب تجاهل كثيرة التثاؤب، ومن المهم استشارة طبيب حتى لا تتفاقم الحالة.

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