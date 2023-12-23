اخفت كمية من المخدرات في مكان صادم.. القبض على سيدة في مطار بالهند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، ألقي القبض على امرأة من أوغندا في مطار ر تشاتراباتي شيفاجي الدولي في مومباي بالهند.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل وموقع timesofindia، فإن السلطات ألقت القبض على المرأة بعد أن كان بحوزتها مخدرات بقيمة 844.699 جنيهًا إسترلينيًا، كانت مخبأة في شعرها المستعار وحمالة صدرها.

واعترض مسؤولو المطار الراكبة فاطمة ناكيتيندي (40 عامًا) التي وصلت من نيروبي، وبحوزتها كوكايين مخبأة في شعر مستعار، ووجدوا، أثناء التفتيش الجسدي، 890 جرامًا من الكوكايين بقيمة 850 ألف جنيه إسترليني.

وقال أحد الضباط: "لقد قامت المرأة بإخفاء المادة المهربة بذكاء في تجويف حمالات الصدر وتحت الشعر المستعار، وتم ضبط المادة المهربة واعتقلت المرأة. وتم تقديمها إلى المحكمة التي أمرت باحتجازها قضائيا".

وأثناء الاستجواب، قالت إنها قالت إنها كانت على علم أنها كانت تحمل بضائع مهربة يمكن أن تستوجب العقوبة.

ويُظهر مقطع فيديو اللحظة التي قام فيها موظفو الأمن في المطار بفتح شعر المرأة المستعار ببطء وفكه.

باستخدام ماكينة حلاقة، يقومون بالقطع حتى يكتشفوا مخبأً مخفيًا داخل تجعيد شعر المرأة.

وبينما يقوم أحد العمال بقطع الشعر المستعار، يساعد اثنان آخران في تمزيقه بينما تكون المرأة مستلقية على الأرض.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها المجرمون الشعر المستعار كوسيلة لتهريب المخدرات.

وفي العام الماضي، تم القبض على امرأتين أثناء محاولتهما تهريب الكوكايين في كولومبيا عن طريق خياطة المخدرات في شعرهما المستعار.

وعثرت الشرطة على 900 جرام من الكوكايين ملفوفة بالبلاستيك تم خياطتها على الشعر المستعار.

أما الثانية فكانت تحتوي على 650 جرامًا مموهة داخل شعرها المستعار.

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