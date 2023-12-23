طريقة عمل السحلب مشروب الشتاء المفضل.. «أحسن من بتاع القهاوي وأرخص»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

السحلب واحد من المشروبات التي لا يمكن الاستغناء عنها في الشتاء، وتتميز بها المقاهي الشعبية بشكل عام، وإليك طريقة تحضيرها كالمحترفين في خطوات سهلة وبسيطة بمكونات متوفرة في المطبخ، وفيما يلي أبسط طرق عمل السحلب بطعم غني على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل السحلب الشتوي ببديل المكسرات

كوب سكر بودرة، لوضعه في بودر السحلب.

كوب لبن بودرة.

كوب نشا أرز.

5 ملاعق كبيرة نشا ذرة.

ملعقة صغيرة فانيليا بودرة.

مكسرات مجروشة «سوداني، جوز هند، سمسم».

طريقة التحضير

في قدر كبير، ضعي جميع المكونات عدا المكسرات.

تقلب المكونات وقلبي جيدًا.

تصاف المكسرات على الوجه، يقلب جيدًا.

توضع جميع المكونات في برطمانات زجاجية نظيفة محكمة الغلق.

2 ملعقة في كل مرة تريدين عمل كوب من السحلب على كووب من الحليب.

ترش المكسرات على الوجه، ويقدم.

طريقة عمل السحلب بالمكسرات

كوب من اللبن البودرة.

كوب سكر بودر.

4 ملاعق كبيرة نشا.

كوب جوز هند ناعم.

2 ملعقة فانيليا بودر.

كوب أرز أو دقيق أرز.

1/2 كوب سمسم.

حليب.

سكر.

كريمة.

فواكه مقطعة.

مكسرات محمصة.

طريقة التقديم

في وعاء صغير، اخلطي اللبن البودر مع السكر البودر والنشا.

ضيفي للخليط الجاف السابق، جوز الهند والفانيليا والسمسم ودقيق الأرز.

قلبي الخليط جيدا حتى الحصول على بودرة السحلب.

على الجانب الآخر، تذاب 1/2 ملعقة كبيرة من بودرة السحلب في لبن ثم يرفع على النار.

قلبي السحلب على النار حتى الحصول على القوام المطلوب.

ضيفي اللبن بالتدريج للحصول على قوام سلس.

ضيفي السكر الأبيض للتحلية حسب الرغبة، ومن ثم إضافة الكريمة أيضا.

ضعي الفواكه المقطعة في كوب، ثم يصب السحلب.

يزين السحلب بالمكسرات، ويقدم ساخنا.