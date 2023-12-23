5 فوائد لتناول البصل النيء.. يقوي القلب ويرفع المناعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر البصل من الإضافات المهمة للأكلات سواء أثناء الطهي، أو نيئا بجانب الوجبات، الأمر الذي يعود بالكثير من الفوائد الصحية على الجسم، وقد يرفض البعض تناوله نيئا بسبب رائحته التي يتركها في الفم.

ولتفادي مشكلة الرائحة، يمكن تناول الشاي الأخضر أو الماء بالليمون أو مضغ علكة لإزالة الرائحة.

وفي التقرير التالي تستعرض «هن» خلال الفقرات التالية، أفضل الفوائد التي تعود على الجسم، من تناول البصل النيء، وذلك بحسب ما ذكره موقع «onlymyhealth»، وأكدته الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية خلال حديثها لـ«هن».

فوائد تناول البصل النيء

1- يحتوي على مضادات الأكسدة

العديد من ربات المنزل تطهو البصل في الوجبات التي تقدمها يوميًا، ومع ذلك يفضل تناوله على حالته الطبيعية أي نيئا، لاحتوائه على كمية كبيرة مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى وجود مركبات الفلافونويد والفينول، التي يمكن أن تساهم في الوقاية من تلف الخلايا الذي تسببه الجذور الحرة.

2- يحمي الجسم من التعرض لأمراض القلب والأوعية الدموية

من الأمور المفيدة في البصل النيء، أنه غني بمركب يطلق عليه كيرسيتين، وهو ما يعمل على تقليل ضغط الدم والالتهاب، بالإضافة إلى تقليل مخاطر تجلط الدم وتراكم الترسبات في الشرايين.

3- يحمي الجهاز المناعي

يعتبر البصل النيء من أهم مصادر فيتامين C، وبالتالي يقوي الجهاز المناعي ويحمي الجسم من الإصابة بنزلات البرد.

4- يساعد البصل على الهضم بشكل أفضل

من أهم فوائد البصل أنه يحتوي على الألياف، وبالتالي يسهل من عملية الهضم.

5- يعزز من صحة القلب

يعتبر البصل من الأطعمة التي تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، ما يقوي من صحة القلب والأوعية الدموية.