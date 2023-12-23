4 من أقوى التوابل الطبيعية لخفض الكوليسترول الضار والوقاية من أمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتفاع الكوليسترول هو مشكلة صحية شائعة يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وهناك العديد من الأدوية والعلاجات التي تساعد على خفض مستوياته، ولكن هناك أيضًا بعض التوابل التي يمكن أن تكون مفيدة.

في السطور التالية، نقدم لكم بعض التوابل التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار، وفقًا لما جاء في موقع "The health".

- الكركم:

لاحتوائه على مركب نشط يعرف باسم "الكركمين"، وهو مصدر جيد لمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

- الفلفل الأسود:

نظرًا لأنه غني بـ "البيبيرين" وهو أحد مضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للبكتيريا رائعة تساعد على الحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة.

- القرفة:

القرفة مصدر غني لمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد على حماية الخلايا من التلف، وتدعم بشكل فعال إنتاج الأنسولين الطبيعي، ما يساهم في خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

- الحلبة:

تحتوي الحلبة على مركبات لها خاصية إبطاء امتصاص الكوليسترول في الأمعاء والكبد، كما أنها غنية بنسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي يمكن أن تساعد أيضًا في خفض الكوليسترول.

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