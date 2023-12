حملة عالمية للاحتفال بعيد ميلاد الطفلة ريم «روح الروح» شهيدة غزة

لم تترك الصغيرة «ريم» بيتًا إلا ودخلته، وانتشرت قصتها بفضل الفيديو المؤثر الذي التقطه أحد المصورين الفلسطينين لجدها وهو يودعها الوداع الأخير، مثلها مثل يوسف «الأبيضاني أبو شعر كيرلي» ولأن «ريم» وجدها دخلوا قلوب الملايين، قرر مجموعة من النشطاء الاحتفال بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الـ23 من ديسمبر؛ وهو نفس يوم عيد ميلاد جدها خالد نبهان ايضًا، في حملة هدفها تذكير العالم بريم وكل طفل فلسطيني راح ضحية القصف الغاشم لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الرغم من أنهم تمنوا وجودها إلا أنهم قرروا أن تكون روحها وصورتها موجودتان في ذكرياتهم وعلى صفحاتهم.

ميشيل درمام، صانعة محتوى عبر منصة «تيك توك» بدأت الحملة وناشدت الناس منذ ساعات للاحتفال بعيد ميلاد الطفلة ريم الشهيرة بـ«روح الروح» التي كان من المفترض أن تبلغ عامها الرابع اليوم، ولأن 23 ديسمبر هو عيد ميلادها ويوافق ايضًا عيد ميلاد جدها خالد نبهان، قررت هي ومجموعة من الناس اللطفاء كما وصفتهم، أن يكونوا مثل عائلة كبيرة للجد خالد نبهان في يوم ميلاده، يرسلون إليه مقاطع الفيديو التي يتمنون فيها عيد ميلاد سعيد له، ويؤكدون على أنهم لم ينسوا «روح الروح» ولن يتخلوا عن أطفال فلسطين.

مجموعة من الصور الدافئة للحظات من الذكريات السعيدة بين الجد وحفيدته، هي صور الحملة برعاية «ميشيل» التي قالت:«هل تذكرون قصة خالد من غزة جد ريم «روح الروح»؟ كان من المفترض أن تبلغ ريم الرابعة اليوم، وعلى الرغم من أنها لم تعد معنا، إلا أننا نريد أن نغمر جدها خالد بالحب من كل أنحاء العالم، في عيد ميلادهم المشترك، 23 ديسمبر، لذلك نريد أن نغمر الإنترنت بهذا الحب والدفء والوحدة، ونحتفل بعيد ميلاد خالد، وأن نتذكر ريم وكل أطفال فلسطين، فقط من خلال الخطوات التالية، قوموا بتغيير صورة الملف الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة إلى صورة ريم وجدها، وتسجيل رسالة قصيرة لخالد لتتمنى له عيد ميلاد سعيد».

This beautiful innocent girl should not have lost her life! There are thousands just like her that have had their lives taken by government, when is enough , enough? Seeing her grandpa try to wake her up broke me, her puffs reminded me of my daughter when she was young. Reem, we will not forget you.