عادة خاطئة يفعلها كثيرون أثناء الاستحمام تؤدي إلى العمى.. انتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتداء العدسات اللاصقة أصبح من الأمور الشائعة، حيث يلجأ إليها الكثير من الأشخاص لتصحيح الرؤية أو لتحسين المظهر، ومع ذلك، هناك عادة خاطئة يفعلها كثيرون أثناء الاستحمام، وهي ارتداء العدسات اللاصقة.

وفقًا لموقع "Healthline"، الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة في أثناء الاستحمام أكثر عرضة للإصابة بالتهاب القرنية الميكروبي.

والتهاب القرنية الميكروبي هو نوع معين من التهاب القرنية، حيث تدخل الجراثيم إلى القرنية وتسبب عدوى في العين.

وتوجد الجراثيم التي يمكن أن تسبب هذه العدوى في مصادر المياه المختلفة، بما في ذلك مياه الصنبور التي تستحم فيها، لذا ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام يمكن أن يوفر للجراثيم ممرًا إلى العين.

- أنواع الجراثيم التي تسبب التهاب القرنية الجرثومي:

يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من الجراثيم والطفيليَّات التهاب القرنية، وهو عدوى في الأنسجة الشفافة التي تغطي الجزء الأمامي من العين.

وهناك نوع من الأميبا يسمى الشوكميبا يمكن أن يسبب التهاب القرنية، وهو مرض خطير قد يؤدي إلى فقدان البصر أو زراعة القرنية.

الشوكميبا يمكن أن توجد في مجموعة متنوعة من مصادر المياه، بما في ذلك مياه الصنبور ومياه الآبار ومياه البحيرة.

ويمكن أن يصاب الأشخاص بالعدوى أو الفطريات من خلال دخول الشوكميبا إلى العينين، عادةً من خلال ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام، وتشمل أعراض التهاب القرنية الشوكميبي:

ألم العين، خاصة عند فتحها أو إغلاقها.

حساسية للضوء.

احمرار العين.

إفراز أو دموع زائدة.

تهيج العين، مثل الشعور بوجود شيء ما في العين.

رؤية ضبابية.

كما يمكن أن يحدث التهاب القرنية بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية.

- البكتيريا

يحدث التهاب القرنية البكتيري بسبب عدة أنواع من البكتيريا، بما في ذلك:

الزائفة: وهي بكتيريا توجد عادة في المياه الملوثة.

المكورات العنقودية: وهي بكتيريا توجد عادة على الجلد والأنف.

المكورات العقدية: وهي بكتيريا توجد عادة في الحلق.

- الفيروسات

تشمل الفيروسات التي يمكن أن تسبب التهاب القرنية:

فيروس الهربس البسيط، وفيروس الحماق النطاقي، والفيروس الغدي.

إذا كنت تعاني أي من هذه الأعراض، فمن الضروري استشارة الطبيب المختص فورًا، يمكن أن يؤدي التهاب القرنية إلى تلف دائم للعين، بما في ذلك العمى، إذا تُرك دون علاج.

- نصائح مهمة:

يحتاج مرتدو العدسات اللاصقة إلى اتباع بعض النصائح والطرق لتجنب الإصابة بالالتهابات، مثل التهاب الملتحمة أو سحجات القرنية أو التهاب القرنية، وتشمل:

1. إزالة العدسات اللاصقة قبل الاستحمام أو السباحة.

2. غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل التعامل مع العدسات اللاصقة.

3. تجنب ارتداء العدسات اللاصقة لفترة أطول من الوقت الموصى به من قبل الطبيب.

4. تغيير العدسات اللاصقة وفقًا لتوصيات الطبيب المختص.

5. تجنب مشاركة العدسات اللاصقة مع أي شخص آخر.

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