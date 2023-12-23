علامات إذا ظهرت على الركبة عند الجلوس دليل على نقص هذا الفيتامين.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

فيتامين د هو فيتامين أساسي يلعب دورًا مهمًا في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك صحة العظام والمفاصل.

ويساعد على امتصاص الكالسيوم والعناصر الغذائية مثل الفسفور من الأمعاء، مما يساعد على بناء العضلات، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

كما يحافظ على خلايا الجسم والمفاصل من التلف وإصلاحها.

وهناك علامات إذا ظهرت على الركبة عند الجلوس دليل على نقص هذا الفيتامين في الجسم.

ويقول الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية، إن نقص فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأمراض والمشاكل الصحية.

وأشار إلى أن هذه المشكلات تتمثل في ما يلي، وفقًا لما ذكره في تصريح خاص لـ"الخليج 365".

- هشاشة العظام.

- التهاب المفاصل.

- ألم الركبة.

ولفت أن ألم المفاصل عند الجلوس أو الوقوف، أو المشي، دليل على نقص فيتامين د.

وأضاف أن هناك علامات تدل على نقص فيتامين د تشمل ما يلي:

ألم الركبة عند الجلوس أو الوقوف لساعات طويلة.

تورم الركبة.

تصلب الركبة.

ضعف العضلات حول الركبة.

كيف تعرف أنك تعاني نقص فيتامين د؟

عليك بعمل فحص دم، والذهاب للطبيب لتقديم المكملات الغذائية المناسبة.

وقدم عدة نصائح تتمثل في ما يلي:

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، مثل الأسماك الدهنية، ومنتجات الألبان.

التعرض لأشعة الشمس لمدة 30 دقيقة يوميا.

استخدام مكملات فيتامين د تحت الرعاية الطبية.

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