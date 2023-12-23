قد تؤدي إلى الوفاة.. احذر إعادة تسخين هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الخضروات الورقية مثل الملوخية، والسبانخ، والجرجير، والبقدونس، والكزبرة، والريحان، والكرنب، والخس، والبروكلي تتميز بالعديد من الفوائد الصحية، فهي مصدر جيد للفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، وتحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الأمراض.

وعلى الرغم من فوائدها أوضح استشاري التغذية العلاجية الدكتور جودة عواد في مقطع فيديو له عبر صفحته الشخصية بمنصة "تيك توك"، أن الخضروات الورقية مثل الملوخية والسبانخ تحتوي على مادة سامة قد تؤدي إلى الوفاة.

وأضاف عواد: "الخضروات الورقية مثل السبانخ ونبات الرجلة والملوخية والخبيزة والسلق، لا يجب أن تسخن وتبرد، (أي بمعنى إذا تناول الشخص السبانخ لا يجب بعد ذلك وضعها في الثلاجة ثم تسخينها ثم تبريدها مرة أخرى).

وأشار: "هذه العادة الخاطئة تسبب تكوين مادة سامة قد تعرضك للوفاة، ذلك لأن الخضروات الورقية لا تدخل الثلاجة".

واختتم: "تجنب إعادة تسخين الخضروات الورقية، إذ أنها تحتوي على مواد تتحول إلى سامة أثناء التسخين، ولذا، من الأفضل طهي كمية الطعام التي تحتاجها فقط.

وذكر موقع "thehealthsite" أن إعادة تسخين الخضروات الورقية مثل السبانخ وغيرها يكون ضارًا.

وذلك لأن السبانخ مصدر غني بالحديد والنترات لذا عند إعادة تسخينها يمكن أن تتحول إلى نيتريت وغيرها من المواد المسرطنة المعروفة التي يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان.

لذا، لا تقم أبدًا بإعادة تسخين الخضروات الورقية للحفاظ على فوائدها الصحية.

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