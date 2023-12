"مشاهد مرعبة" ساحر يدفن حيًا في بث مباشر.. فما القصة ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

قام ساحر يدعى ستيفن فراين، ويعرف باسم "دينامو"، بأمر خطير خلال عرض كان يقدمه على الهواء مباشرة، حيث دفن حيًا تحت 5 أطنان من التربة، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة Daily mail البريطانية.

وفي لحظات مرعبة عاشها المشاهدون مع الساحر دينامو، وبدأ الأمر وهو يرقد في قبر بطول 182.88سم فارغ، ومن ثم تم وضع الأطنان المهولة من الطين، وتم بث ذلك عبر قناة "سكاي".

وبعد مرور 2 دقيقة، و47 ثانية بالتحديد، خرج دينامو من أسفل الطين بشكل مفاجئ وكان يعاني قلة وصول الأكسجين، وظهر ذلك عليه وهو يلهث ليلتقط أنفاسه.

وسرعان ما تداول رواد التواصل الاجتماعي ما فعله هذا الساحر، وشعورهم بالصدمة حول التفاصيل غير المتوقعة، تحديدًا عبر موقع X المعروف باسم تويتر سابقًا، وكانت التعليقات في حالة من الدهشة، ووصف العمل بالجنون، ووصفها آخرون بأنها خدعة ومن المؤكد دبرت باحتراف.

وحول الدوافع التي دفعت الساحر "دينامو" للقيام بهذا الأمر الجنوني، ذكر أن ما وراء ذلك شعوره بتحدي الموت، وتحديدًا بعد وفاة جدته التي جعلته يعيش فترة مؤلمة، وأراد التخلص من الجزء الذي مات معها من حياته في هذه التجربة.

مع العلم لم يكن دينامو الساحر الأول الذي قرر القيام بهذا الأمر الجنوني، حيث يذكر أن هناك ساحراً بريطانياً حاول القيام بهذه التجربة خلال عام 1949، ولكنها لم تنجح وكاد أن يفقد حياته، ولكن أنقذت حياته في اللحظات الأخيرة.

