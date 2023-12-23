طعم الأكل أحلى مع الشيف وداد.. وصفات عربية وغربية بمكونات مصرية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قالت الشيف وداد عسلي، إن سويسرا معروفة بالشوكولاتة، وسوريا بالطبخ والمخبوزات، ولذلك دمجت بين طريقة الطبخ المصري والسوري، حيث يتم إرسال الوصفة الرسمية للطبخة مع طريقة العمل، ويتم إرسال وصفات مختلفة أخرى لأكلات مختلفة، حتى يتم تجربتها.

كل وصفة لها مكونات خاصة

وأضافت عسلي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، المذاع عبر شاشة «dmc»، أنه يتم إعداد كل الوصفات بمكونات مصرية كاملة حتى يتم توصيل رسالة معينة وهي أنه يمكنه إعداد الوصفات المستوردة بمكونات مصرية من البداية للنهاية، لافتة إلى أن كل وصفة لها مكونات خاصة والعجينة تختلف من وصفة لأخرى، ووجود كود خاص بالواتساب للسؤال عن أي وصفة خاصة.

سهولة عمل المخبوزات والكوكيز

وتابعت أن مصر لديها اهتمام بالأكلات وطرق الطبخ المتنوعة، لذلك اتجهت لهذا المشروع في محاولة للدمج بين الدول بالوصفات، مشيرة إلى أنها ترسل كل الأدوات المستخدمة في طبخ الوصفة كمحاولة منها لتسهيل الطبخ وصناعة أفضل المخبوزات والكوكيز بأسهل الطرق.