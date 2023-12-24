الامارات | ألبانية تفوز بلقب «ملكة جمال الأرض 2023»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الألبانية دريتا زيري بمسابقة ملكة جمال الأرض 2023، حسبما جاء في الصفحة الرسمية للمسابقة على موقع «إكس».

كما حصلت الفلبينية، يلانا أدوانا، على لقب ملكة جمال الأرض - الهواء، وحصلت التايلاندية، كورا بليولت، على لقب ملكة جمال الأرض - النار، وحصلت الفيتنامية «دو ثا لان انه»، على لقب ملكة جمال الأرض - الماء.

وتقام مسابقة ملكة جمال الأرض منذ عام 2001، وتعد واحدة من أهم مسابقات الجمال، مع مسابقتي ملكة جمال العالم، وملكة جمال الكون. وتهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي البيئي، وتكرّس الفائزات فيها عامهن للترويج لمشروعات بيئية محددة.