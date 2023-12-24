الامارات | «رازاريو» تطلق تشكيلة أزياء ريزورت لموسم 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 ديسمبر 2023

كشفت علامة رازاريو عن إطلاق تشكيلة ريزورت لموسم 2024 من الأزياء المبتكرة التي تجمع بين اللمسات المميزة للأناقة القوطية والآسيوية، والتفاصيل الدافئة من فترة التسعينات ومطلع الألفية الثانية. وتستمد التشكيلة الإلهام من جمال الأزهار، وتبرز فيها الأقمشة الانسيابية الفاخرة في طابع درامي هادئ، يعكس جاذبية الطراز القوطي.

وتحتفي التشكيلة المبتكرة بمفاهيم الإبداع لتحاكي في تصاميمها مصادر إلهام متنوعة، فتبرز لمسات الأناقة الجريئة، إلى جانب التفاصيل المستعارة من الأزياء الصينية التقليدية، بأسلوب يحاكي أجواء الفيلم الشهير «إن ذا مود فور لوف».

وتتزين تشكيلة ريزورت 2024، بتفاصيل مبتكرة من الأزهار كبيرة الحجم والقصات العصرية بتفريغات أنيقة وياقات ناعمة وياقات مفتوحة عند الصدر بشكل قطرة، ما يتيح تنسيق إطلالات بسيطة مفعمة بالتفاصيل. وتبرز بين الخيارات الجديدة، تصاميم الكورسيه التي تمتد للأسفل بانسيابية وأناقة، إلى جانب الفساتين الطويلة الضيقة والكشاكش والقصات غير المتناظرة، وذلك في قطع أنيقة بأقمشة متنوعة وأطوال متباينة.

وتجسّد التشكيلة لوحات فنية من أقمشة متنوعة ومميزة، تشمل الساتان الرقيق المزين بطبعات ودانتيل الشانتيلي الأنيق، والدانتيل المتموج، وأقمشة جيرسي المزينة بالترتر اللامع، وساتان الكريب المرن، والساتان الذي يحافظ على شكله مع طبعات جذابة، وأخيراً الشيفون الخفيف بلمسات نافرة.