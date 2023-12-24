الامارات | #النصف الحلو..5 نصائح لتبقى صحتك بخير في موسم العطلات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 ديسمبر 2023

قد يكون الاعتناء بنفسك خلال موسم الأعياد المزدحم أمراً صعباً إلى حد ما، لكن هناك بعض الحيل السريعة والطرق السهلة للتأكد من أن مستويات الصحة في جسمك في ذروتها، لكي تظل بصحة جيدة في موسم العطلات، وهذه بعض النصائح مقدمة من شازية قريشي، مدربة فليتشر بيلاتيس:

1. البدء الآن بدلاً من انتظار العام الجديد

تناول طعاماً صحياً ومارس التمارين الرياضية، من خلال الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو حضور دروس البيلاتس. إن البدء في تحقيق أهدافك يضمن لك عدم تناول طعام غير صحي أو الإفراط في تناول الطعام خلال جميع حفلات ومناسبات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، حيث إنك لا تريد أن تفقد التقدم الذي أحرزته بالفعل.

2. وجبة سريعة قبل الخروج للاحتفال

يميل الناس إلى الإفراط في تناول وجبات خفيفة غير صحية خلال موسم الأعياد. يمكنك تجنب ذلك من خلال التفكير مسبقاً، وتناول الطعام الصحي في المنزل، وتناول بعض الوجبات الخفيفة الصحية قبل الخروج إلى الحفلات والاجتماعات. وتتضمن بعض اقتراحات الوجبات الخفيفة الصحية، ألواح الجرانولا أو المكسرات، أو حتى بعض الزبادي من دون نكهة مع إضافة التوت، وهذا يضمن أن معدتك مبطنة وستقاوم رغبتك في تناول جميع الأطعمة غير الصحية التي تقع عليها عيناك في الحفلات.

3. ممارسة بعض الحركة

من السهل جداً أن تنسى التنقل وممارسة بعض التمارين الرياضية أثناء صخب وضجيج موسم الأعياد، لكن حاول إيجاد طريقة لدمج الحركة في المهام اليومية، كالتجول أثناء التحدث على الهاتف أو التمدد قليلاً، أو خصّص وقتاً من يومك للتنزه مع أحبائك في المساء. وبدلًا من مقابلة صديق لتناول القهوة، قم بالمشي معه.

4. احصل على حصة من الخضراوات

من المقبول تماماً أن نرغب في تناول جميع الحلويات اللذيذة التي نميل إلى التهامها خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، لكن الطريقة الصحية والمقبولة للسماح لنفسك بالقيام بذلك، هي عن طريق تناول الخضراوات والسلطات أولاً، حيث يتحكم هذا في ارتفاع الجلوكوز في الدم ويديره، ما يساعدك على إدارة مستويات الإنسولين لديك.

5. تأكد من شرب الماء

عادة ما يتضمن موسم الأعياد تناول كمية زائدة من الكربوهيدرات، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الجفاف، لذا تأكد من شرب كثير من الماء، فبعض الناس يميل إلى تناول الطعام معتقدين أنهم جائعون عندما يطلب جسمهم الماء، لذلك حاول شرب بضع الماء قبل تناول أي شيء عندما تشعر بالجوع، للتأكد من أنك لا تخلط بين العطش والجوع.

حاول إيجاد طريقة لدمج الحركة في المهام اليومية، وبدلًا من مقابلة صديق لتناول القهوة، قم بالمشي معه.