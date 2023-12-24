تعملي إيه في برد الشتاء؟.. 4 مشروبات دافية هتغير مودك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

السحلب هو مشروب الشتاء المميز، لكن هناك أيضًا مجموعة من المشروبات الشتوية التي تمتلك مكانة كبيرة بين الناس، منها الكاكاو، الشاي بلبن والقهوة الفرنساوي، وهي مشروبات تساعد على الدفء، وبحسب آراء الخبراء النفسيين تحسن المزاج لاحتوائها على الكافيين، ونقدم وصفات 4 مشروبات تساعد على الإحساس بالدفء في الشتاء عبر السطور التالية.

1- طريقة عمل السحلب

كوب لبن بودرة.

كوب سكر بودرة.

كوب أرز مطحون أو دقيق أرز.

3 ملاعق كبيرة نشا.

جوز هند.

فانيليا.

لبن.

عسل.

للتحلية:

سمسم محمص.

فول سوداني.

خطوات تحضير السحلب:

- ولتحضير السحلب ابدئي بخلط المكونات الرئيسية: السكر البودرة واللبن البوردة والأرز المطحون والنشا مع الفانيليا وجوز الهند، وجزء من السمسم المحمص.

- ضعي كمية من الخليط على اللبن حسب الكمية، وقلبيهم على النار.

- ضيفي العسل للتحلية حسب الرغبة.

- صبي السحلب فى كوبايات، ثم ضيفي الفول السوداني المجروش والسمسم المحمص على الوجه، وقدميه للاستمتاع بالدفء.

2- طريقة عمل طبقات السحلب والفستق

حليب.

سكر.

مسحوق السحلب.

فستق مجروش خشن.

ماء ورد.

مربى أناناس.

طريقة تحضير طبقات السحلب والفستق

- ضعي الحليب والماء في إناء على نار متوسطة، واتركيه حتى يبدأ في الغليان.

- في قليل من الماء البارد، ذوبي مسحوق السحلب، ثم ضيفي الحليب، مع مواصلة التقليب، حتى يطهى السحلب، ويصبح الخليط غليظا.

- اتركي الخليط ليبرد قليلا، ثم اخلطي الفستق مع ماء الورد.

- عند التقديم ضعي قليل من خليط الفستق، ثم طبقة من السحلب، وطبقة أخرى من الفستق.

- كرري العملية حتى يمتلئ الكأس تماما، وزينيه بقليل من مربى الأناناس، وقدميه دافئا أو باردا.

- القهوة الفرنساوي:

يعتبر مشروب القهوة الفرنسية من المشروبات الشتوية الشائعة في بعض الدول العربية، ودول العالم بأسماء مختلفة، لكن يظل الطعم واحد، وإليك الطريقة:

طريقة القهوة الفرنسية بالحليب:

- نصف كوب ماء.

- نصف كوب من اللبن الساخن.

- 1 ملعقة كبيرة سكر.

- 1 ملعقة صغيرة كاكاو.

- نصف ملعقة صغيرة من القهوة.

طريقة عمل القهوة باللبن.. المكثف والبودرة.

طريقة التحضير:

ولتحضير القهوة الفرنسية، ضعي الماء في قدر صغير ويضاف إليه كمية الحليب، ثم تترك على نار متوسطة إلى أن تبدأ بالغليان، ثم يضاف مقدار القهوة والسكر حسب الرغبة، ويجري تخفيض درجة الحرارة إلى الهادئة ونستمر بالتحريك إلى أن يذوب السكر.

- يضاف الكاكاو والنسكافية ويتم تحريكه إلى إن يمتزجوا سويا، نترك الخليط يغلي على نار هادئة بضع دقائق، وبعدها القهوة في أكواب للتقديم، وتصبح جاهزة للاستمتاع بها مع قطع من البسكويت أو المعمول.

3- الكاكاو:

يعتبر الكاكاو هو الآخر من المشروبات اللذيذة في الشتاء والتي تمنح الدفء، لذلك تعرفي على الطريقة بخطوات الشيف زينب مصطفى:

- 2 كوب لبن.

- 2 ملعقة كبيرة عسل نحل.

- 2 ملعقة كبيرة كاكاو.

- 2 عود قرفة.

- قليل من المستكة.

- ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

- كريم شانتي.

- قرفة بودرة.

- صوص شكولاتة.

- آيس كريم فانيليا.

طريقة عمل الكاكاو بالكريمة:

- اخلطي اللبن مع المستكة والحبهان والعسل والقرفة والكاكاو، على النار في البداية.

- ضيفي عود القرفة للخليط السابق.

- في كأس التقديم، ضعي الآيس كريم مع صوص الشوكولاتة.

- ضيفي خليط الكاكاو، للكأس السابق.

- زيني الوجه بالكريم شانتي ورشة قرفة ناعمة وكاكاو.

4- الشاي بلبن بطعم الحبهان:

حبهان.

قرنفل.

لبن.

حبهان مطحون.

سكر.

طريقة تحضير شاي باللبن:

- يغلى اللبن مع الشاي والحبهان والقرنفل.

- يضاف السكر.

- يقلب الخليط ويصفى.

- يقدم في الأكواب.