لتجنب الأرق.. فاكهة تساعدك على النوم بشكل عميق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند سامي

تعتمد نوعية نومك بشكل كبير على ما تأكله في الساعات التي تسبق النوم، لكن بعض الأطعمة يمكن أن تهدئ عقلك، وتعزز ليلة من النوم الصحي، تناول الموز قبل النوم يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل، تعرف على الفوائد الصحية لتناول الموز قبل النوم، وفقاً لموقع "healthshots".

لماذا يجب عليك تناول الموز قبل النوم؟

في محاولة للحصول على نوم جيد ليلاً، يلجأ العديد من الأشخاص إلى علاجات مختلفة، بدءًا من شاي الأعشاب وحتى الموسيقى الهادئة، ومع ذلك، قد يكون الحل السهل واللذيذ هو وضع الموز في وعاء الفاكهة الخاص بك.

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل الموز سرًا للحصول على نوم جيد ليلاً:

الموز هو مصدر قوة لبعض العناصر الغذائية التي

تحفز النوم:

يساعد الموز على النوم لاحتوائه على عناصر غذائية هامة منها الحمض الأميني التربتوفان، الذي يعتبر ناقلا عصبيا ينظم المزاج، ويساعد على الإسترخاء، ويتم إنتاج هرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، فمن خلال تناول الموز، فإنك تمنح جسمك العناصر الأساسية اللازمة لإنتاج هذه المواد الكيميائية التي تساعد على النوم، مما يساعدك على النوم الهادئ.

الموز له خصائص استرخاء العضلات:

يحتوي الموز على المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي معادن أساسية معروفة بخصائصها التي تساعد على استرخاء العضلات، يعد التوتر العضلي عائقًا شائعًا أمام النوم الجيد، ويمكن أن يساعد مزيج المغنيسيوم والبوتاسيوم الموجود في الموز في تخفيف هذا التوتر، مما يعزز الشعور بالهدوء في جميع أنحاء الجسم.

الموز يحتوي على الكربوهيدرات الأساسية:

الموز هو أيضا مصدر جيد للكربوهيدرات، على الرغم من أنه لا يُنصح عمومًا بتناول وجبة عالية الكربوهيدرات قبل النوم، إلا أن السكريات الطبيعية الموجودة في الموز يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم أثناء الليل.

طقوس ما قبل النوم هي دائمًا علاج للنوم:

طقوس تناول الموز قبل النوم يمكن أن يكون لها فوائد نفسية، إن الانخراط في روتين مهدئ يرسل إشارات لجسمك بأن الوقت قد حان للاسترخاء، وإعداده لليلة من النوم المريح.

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