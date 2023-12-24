أنيقة وساحرة.. أبرز إطلالات النجمات في حفل دير جيست 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تنوعت إطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز الدير جيست 2023، وهناك العديد من النجمات التي خطفت أنظار الجميع بالأناقة والرقة.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز إطلالات النجمات خلال تواجدهم في حفل الدير جيست.

إلهام شاهين

ارتدت فستانا طويلا ممزوج باللونين الأسود والأحمر، بصيحة "اوف شولدر"، وزينت الإطلالة بمجوهرات ماسية بأحجار كريمة باللون الأحمر، تمثلت في قلادة وأقراط وأسواره، واعتمدت مكياجًا بسيط بدرجات النيود، مع تسريحة شعر ويفي منسدل.

مي عمر

اختارت فستانا طويلا باللون الفضي ومزود بقصة تشبه أوراق الشجر على منطقة الصدر باللون الأسود، ونسقت مع الإطلالة مجوهرات ماسية تمثلت في مجموعة خواتم وأسواره وأقراط، واختارت مكياجا رقيق يبرز ملامحها الجذابة، مع رفع جزء من شعرها لأعلى وترك الباقي منسدل على الظهر.

مي كساب

اعتمدت على جامب سوت بصيحة "الأوف شولدر"، باللونين الأسود والأخضر في الجزء العلوي، ومزود باكستنشن بنفس اللون، اختارت الأكسيسوارات باللون الذهبي على شكل قلادة وخاتم وأقراط، مع وضع مكياجا بدرجات النيود، وتركت شعرها ويفي منسدل على الظهر.

نبيلة عبيد

ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود اللامع، ونسقت مع الإطلالة مجوهرات ماسية بارزة مزودة باحجار كريمة باللون الأحمر، ليناسب الفورير النبيتي، واعتمدت مكياجا بسيط مع ترك شعرها الأحمر منسدلا على الظهر.

أنوشكا

اختارت أن تظهر بفستان طويلا باللون الأسود، مزود بتظريز ماسي على منطقة الصدر من المنتصف، مع وضع حزام باللون الأسود في الوسط ليبرز قوامها المتناسق، و واعتمدت على مجوهرات ماسية كبيرة تمثلت في أقراط وأسواره وخاتم وساعة يد، واعتمدت على مكياجا رقيق بدرجات النيود، مع تسريحة شعر "ملموم".

عبير صبري

اعتمدت على فستان طويل باللون الكحلي اللامع، بصيحة الوان شولدر، مع اختيار مجوهرات ماسية تمثلت في اقراط، واسواره وخاتم، ووضعت مكياجا جذاب بسيط ليبرز ملامحها الجميلة، وتركت شعرها منسدل على الظهر.

چيهان الشماشرجي

ارتدت فستانا طويلا باللون الاحمر بصيحة الكب، مع فتحة ساق جريئة من الخلف، و نسقت الإطلالة بمجوهرات ماسية تمثلت في قلادة وأسواره و خواتم وأقراط، ووضعت مكياجًا ساحرا ليبرز ملامحها الجذابة، مع ترك شعرها الكيرلي منسدل.

دينا

ظهرت بفستان قصير باللون الأسود اللامع، ونسقت كلاتش وحذاء وأقراط بنفس اللون، واختارت مكياج رقيق بدرجات النيود، مع ترك شعرها منسدل على الظهر.

داليا البحيري

اعتمدت على فستانا طويل باللون الأسود بقماشة الدانتيل الأنيق، ونسقت معه كلاتش باللون الأحمر، ووضعت مكياجا تكمن قوتة في لون الروج البارز، مع ترك شعرها منسدل على الجنب.

هنا شيحة

اختارت فستان طويل باللون الأسود، بصيحة الـ "ون شولدر"، بفتحة ساق جريئة من الأمام، ونسقت مجوهرات ماسية بارزة في القلادة والأسواراه والخواتم، مع اعتماد مكياجًا رقيق بدرجات النيود، واعتمدت على كلاتش وحذاء باللون الفضي اللامع.