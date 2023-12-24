لمنع حصوات الكلى.. تجنب تناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - يصاب الكثير من الأشخاص بحصوات الكلى التي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، قد تتطلب دخول المستشفى أو الجراحة.

ويمكن الوقاية من حصوات الكلى من خلال تناول الأطعمة المناسبة، وفق ما أورد موقع "مايو كلينيك نيوز نتوورك".

زقال أخصائي التغذية إيفان بورتر: "يجب التفكير في أنواع الطعام الذي تتناوله، فالفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل الخيار والطماطم والبطيخ، تحتوي أيضاً على سترات طبيعية، وهي مثبطات طبيعية للحصوات".

وأضاف بورتر: " المصادر الحيوانية للبروتين ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالحصوات، وربما تكون إحدى الطرق لتجنب المزيد من إنتاج الحصوات هي تناول اللحوم بكمية أقل، وينبغي أيضاً الابتعاد عن بعض الأطعمة، مثل السبانخ الذي يحتوي على مستويات عالية من الأكسالات.

وأوضح: "الكثير من الخضروات الورقية المفيدة قد يكون لها تأثير سلبي على الحصوات. وإحدى طرق مكافحة ذلك هي تناول بعض الكالسيوم الغذائي مع تلك الوجبات. لذا قد يكون الجبن مع السبانخ فكرة جيدة".

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