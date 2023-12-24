6 فوائد للاستحمام بالماء البارد في الشتاء.. ما علاقته بالصحة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعتبر الاستحمام من الأمور الصعبة خلال فصل الشتاء، واختيار المياه الباردة يعد التحدي الأصعب، ولكن على الجانب الآخر له الكثير من الفوائد الصحية التي تحافظ على الجسم من التعرض للأمراض الموسمية التي تصيبه خاصة في فترة تغير الطقس.

وخلال السطور التالية، تستعرض «هن» أهم فوائد استخدام الماء البارد للاستحمام في الصباح خلال الشتاء، وذلك بحسب ما أوضحته خبيرة العناية بالبشرة، جهاد أشرف في حديثها لـ«هن».

فوائد الاستحمام بالماء البارد في الشتاء

يعد اختيار الاستحمام بالماء البارد في الطقس منخقض الحرارة تحدي كبير، إلا أن له الكثير من الفوائد للبشرة والشعر، ونذكر أهمها في السطور التالية:

- يعمل الماء البارد على حماية الشعر من التعرض للجفاف أو الهشيان، وذلك لأنه يحتفظ بالزيوت الطبيعية فيه.

- ينشط الماء البارد خلايا الجسم:

من الأمور المفيدة التي تنتج عن استخدام الشخص للمياه الباردة في أثناء الاستحمام، هو تحفيز الدورة الدموية في الجسم.

- تساعد المياه الباردة على تحسين الحالة النفسية للأشخاص، خاصة للذين يعانون من الاكتئاب أو التوتر.

- يقوي المناعة لدى الشخص:

يعمل الماء البارد على تحسين الجهاز المناعي بصورة أفضل، وذلك نتيجة زيادة عدد خلايا الدم البيضاء في الجسم.

هل المياه الباردة أم الدافئة الأفضل للاستحمام؟

أوضحت خبيرة العناية بالبشرة، جهاد أشرف في حوارها لـ«هن»، أن لكل من المياه الباردة والدافئة فوائد مختلفة، إلا أنه لا ضرر من استخدام المياه الفاترة والمتوسطة حتى يتشجع الشخص على الاستحمام خاصة في الصباح، ومن فوائد المياه الدافئة على الجسم ما يلي:

- تحسن من عمل الجهاز التنفسي لدى الشخص.

- ترخي عضلات الجسم وبالتالي تقلل من مشاعر التوتر والقلق.

- تقي البشرة من الإصابة بحب الشباب أو الالتهابات وتهيج الجلد.