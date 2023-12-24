ماذا يحدث للجسم عند النوم أقل من 6 ساعات في اليوم؟.. طبيب يوضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

معظم الأشخاص يفضلون السهر لساعات طويلة في الليل، وبالتالي تنام فترة قصيرة جدا، لا تكفي لحصول الجسم على الراحة، وهو ما يؤثر على نشاطاته طوال اليوم، وتتأثر إنتاجيته بصورة كبيرة.

كما يتعرض الجسم الذي اعتاد على النوم لمدة أقل من 6 ساعات في اليوم إلى العديد من الأمراض الخطيرة، وفي السطور التالية، تستعرض «هن» مخاطر تلك العادة السلبية، بالإضافة إلى الساعات التي من المفترض أن يحصل عليها الجسم الطبيعي.

ما هي أضرار النوم أقل من 6 ساعات في اليوم؟

أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن السهر من أسوأ العادات التي يمكن أن يتبعها الشخص، خاصة الأطفال، إذ يهدد الجهاز المناعي لديهم، وهو ما يفتح باب انتقال الأمراض البكتيرية بسهولة إلى الجسم.

وتابع «بدران» في حديثه لـ«الوطن»، أن النوم لمدة 6 ساعات فقط باليوم، يساعد على زيادة فرص الإصابة بمشاكل السمنة وزيادة الوزن بسرعة، فكلما كان الشخص مستيقظا يبدأ في تناول كميات كبيرة من الطعام أمام تصفحه للهاتف أو مشاهدة التلفاز.

عدد الساعات التي يحتاجها الجسم يوميا؟

ذكر الدكتور مجدي بدران، أن عدد ساعات النوم الطبيعية للإنسان تتراوح بين 6 و8 ساعات للبالغين، و10و12 ساعة بالنسبة للأطفال، ولابد ألا تقل عن ذلك حتى لا يصاب الخص بأمراض جسدية أو نفسية مثل مشاكل التوتر أو القلق.

وأضاف «بدران» لـ«الوطن»، أنه يجب تهيئة المكان الذي سينام فيه الفرد، فيفضل أن تكون الإضاءة شبه معتمة، بالإضافة إلى أن تكون هادئة ونظيفة، حتى تسهل من عملية الدخول في النوم بسهولة، مع أهمية الابتعاد عن استخدام الأجهزة الإلكترونية أو تصفح الهاتف قبله بمدة.