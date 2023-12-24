دراسة: الإضاءة البيضاء أفضل خيار لنومك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف باحثون من جامعة بازل وميونيخ التقنية عن تأثير ألوان الضوء المختلفة على جسم الإنسان، لاختبار ضرر الضوء في المساء على جودة النوم.

شارك في الدراسة 16 شخصاً سليماً، تعرضوا للضوء الأزرق أو الأصفر لمدة ساعة واحدة في وقت متأخر من المساء، بالإضافة إلى الضوء الأبيض شرطا للتحكم، وفقا لموقع "ساينس دايلي".

وصممت المحفزات الضوئية بطريقة تنشط المخاريط الحساسة للألوان في شبكية العين بشكل تفاضلي، حيث أن الاختلافات في تأثير الضوء، تعزى بشكل مباشر إلى لونه.

وقيّم الباحثون المدة التي استغرقها المشاركون للنوم، وعمقه في بداية الليل. كما استفسروا عن مدى تعبهم واختبروا قدرتهم على التفاعل، والتي تتناقص مع زيادة النعاس.

ودرس الباحثون في مختبر النوم إذا كانت الساعة الداخلية للمشاركين تتغير اعتماداً على لون الضوء.

وقالت الباحثة كريستين بلوم: "لم نعثر على أي دليل على أن تباين لون الضوء على طول البعد الأزرق، والأصفر يلعب دوراً ذا صلة بالساعة الداخلية للإنسان، أو النوم". و"يتناقض هذا مع نتائج دراسات سابقة على الحيوانات".

وقال الباحثون: "كثيراً ما نسمع أن المكون ذو الطول الموجي القصير للضوء من شاشات الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، يؤثر على الإيقاعات البيولوجية، والنوم".

لكن وفقاً لنتائج الدراسة "من الممكن تقنياً تقليل نسب الطول الموجي القصير حتى دون تعديل لون الشاشة، لكن هذا لم ينفذ بعد في شاشات الهواتف المحمولة التجارية".

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