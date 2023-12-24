معلومات عن مرض حفيد الفنان فريد شوقي.. فاكهة شتوية تشكل خطرا

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعاطف كبير مع الفنان أحمد جمال، حفيد وحش الشاشة فريد شوقي، بعد تعرضه لوعكة صحية، وبعد تحسن حالته كشف تفاصيلها في تصريحات خاصة لـ«الوطن» حتى يُطمئن متابعيه قائلًا إنه في حالة صحية أفضل حاليًا، وكان التشخيص التهاب حاد في القولون، وفي السطور التالية نقدم من خلال «هن» معلومات عن المرض الذي تعرض له بعد تصدره الترند.

معلومات عن مرض حفيد الفنان فريد شوقي

ويحدث مرض التهاب القولون الذي تعرض له الفنان أحمد جمال، حفيد الفنان فريد شوقي، بسبب التوتر والضغط العصبي والنفسي، اللذان يسببان التهابا شديدا في القولون مما يؤثر على صحة الجسم ويؤدي لمشاكل واضطرابات في الجهاز الهضمي، بحسب حديث الدكتور خليفة مختار، استشاري الباطنة والجهاز الهضمي لـ«هن».

أسباب أخرى لالتهاب القولون:

وبحسب موقع «هيلث لاين» يحدث التهاب القولون الحاد بسبب التالي:

- وجود خلل وظيفي في الجهاز المناعي.

- أن يكون أحد الأبوين مصاب بالتهاب القولون، فذلك دليل على إصابة بعض الأبناء به.

- الإكثار من تناول الأطعمة الدسمة والحارة يسبب التهابا في جدار المعدة وانتفاخ في القولون.

- الإفراط في تناول المشروبات الغازية والكافيين تسبب التهاب شديد في القولون.

احذر هذه الأطعمة إذا كنت مصاب بالتهاب القولون:

- المأكولات الحمضية، كالبرتقال والليمون.

- المعجنات الساخنة، إذ أنها تعمل الاضطرابات الهضمية.

- المأكولات السريعة التي تؤثر على الهضم.

وفي تصريح لـ«هن» قال الدكتور عمرو ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، لعلاج القولون، يجب ممارسة الرياضة، تناول الأغذية الغنية بالألياف، بجانب الإكثار من السوائل، تجنب الأكل في وقت متأخر من الليل، تناول الوجبات بطريقة معتدلة في الجلوس، وأخيرًا تجنب الأطعمة المسببة للغازات، مثل الكعك والبسكويت.