دواء يحميك من زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت نتائج دراسة علمية نشرتها مجلة BMJ Nutrition Prevention & Health، أن عقار دولاغلوتايد لمرض السكري يقلل بشكل كبير من زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين.

وأشارت الدراسة إلى أن 255 شخصا بينهم 155 امرأة متوسط أعمارهم 42- 44 عاما كانوا يدخنون حوالي 20 سيجارة يوميا خلال 19-22 عاما، شاركوا في هذه الدراسة أقلعوا عن التدخين، وفق ما ذكر الموقع الإخباري الروسي "غازيتا.رو".

وقسم الباحثون المشاركين إلى مجموعتين، حصل أفراد المجموعة الأولى على دواء دولاغلوتايد (dulaglutide) لمرض السكري، والثانية على دواء وهمي، ودواء فارينيكلين (varenicline) للإقلاع عن التدخين، ومساعدة أخصائي الإقلاع عن التدخين لمدة 12 أسبوعا.

واتضح للباحثين أن النساء اللواتي تناولن دواء دولاغلوتايد فقدن 1-2 كلغم من وزنهن. أما نساء المجموعة الثانية فقد زاد وزنهن بمقدار 2-2.5 كلغم. أما الرجال من المجموعة الأولى فقد زاد وزنهم أكثر بقليل من 500 غرام، في حين زاد وزن الرجال من المجموعة الثانية بمقدار 2 كلغم.

ولاحظ الباحثون أن نساء المجموعة الثانية اكتسبن وزنا أكبر بخمس مرات تقريبا من الرجال. وهذا يعني إن تناول دولاغلوتايد أثناء الإقلاع عن التدخين قد يكون مفيدا لهن بشكل خاص. أما رجال المجموعة الثانية فقد اكتسب 3 رجال فقط من أصل 56 القليل من الوزن، في حين لم يزداد وزن أي رجل من رجال المجموعة الأولى.

ومع ذلك يؤكد الباحثون ضرورة إجراء المزيد من البحث لتحديد آلية تأثير دواء دولاغلوتايد.

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