دراسة: محيط الخصر يرتبط بالعقم عند النساء

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أجراها فريق البحث من مستشفى Huizhou Central People بالصين، أن خطر إصابة النساء بالعقم يزيد بنسبة 3% لكل سنتيمتر إضافي حول خصرها.

وحلل الباحثون بيانات 3200 امرأة أمريكية تتراوح أعمارهن بين 18 و45 عاما، سُئلن عن تاريخ خصوبتهن وقدمن معلومات حول صحتهن ومدى ممارستهن للرياضة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشف التحليل أن محيط الخصر يرتبط بالعقم، لأن كل زيادة بمقدار سنتيمتر واحد، يزيد خطر العقم بنسبة 3%.

وانخفضت معدلات العقم لدى النساء اللاتي يبلغ محيط خصرهن 60 سم، بينما كانت النساء اللاتي يبلغ محيط خصرهن 160 سم فما فوق أكثر عرضة للإصابة بالعقم.

ومع ذلك، يبدو أن "الأنشطة الترفيهية المعتدلة" تعكس التأثير لدى النساء اللاتي يزيد محيط خصرهن عن 113.5 سم.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، فإن النشاط المعتدل سيرفع معدل ضربات القلب ويسرّع التنفس مع التعرق.

وكتب فريق البحث من مستشفى Huizhou Central People في الصين، في مجلة Plos One: "محيط الخصر هو مؤشر إيجابي للعقم عند النساء، بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم".

وقد تزيد النساء اللاتي يحاولن الحمل من فرصهن في الحمل من خلال مراقبة محيط الخصر والمشاركة في الأنشطة الترفيهية المعتدلة".

كما تشير البيانات إلى أن قياس الخصر الأكبر يمكن أن يزيد أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري.

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