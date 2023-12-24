8 أعراض لفرط الحركة وتشتت الانتباه.. اعرف طرق العلاج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعاني بعض الأشخاص من مشكلة تشتت الانتباه وفرط الحركة، التي تؤثر على حياته بشكل كبير بسبب عدم قدرته على ممارسة الحياة بشكل طبيعي، وبالتالي تعيقه على الانتهاء من مهامه بشكل سهل، وتستعرض «هن» خلال الفقرات التالية، أهم أعراض مرض تشتت الانتباه وفرط الحركة، بحسب ما نشره موقع «gov. health»، وأكده الدكتور أحمد كمال، استشاري الصحة النفسية وتعديل سلوك، خلال حديثه لـ«هن».

معلومات عن فرط الحركة وتشتت الانتباه

- عدم الانتباه يعني أن الشخص قد يواجه صعوبة في الاستمرار في المهمة أو الحفاظ على التركيز.

- صعوبة البقاء منظمًا.

- فرط الحركة يعني أن الشخص قد يبدو وكأنه يتحرك باستمرار.

- قد يظهر أن الشخص يتحدث بشكل مفرط.

- فرط الحركة عند البالغين، يظهر في صورة الأرق الشديد أو التحدث أكثر من اللازم.

- الشخص قد يتصرف دون تفكير أو يجد صعوبة في ضبط النفس.

- الرغبة في الحصول على مكافآت فورية أو عدم القدرة على تأخير الإشباع.

أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه

يتميز اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، أو ما يعرف بـ«ADHD»، بأنه يتعارض مع الأداء أو التطور الخاص بالشخص، ويعاني الأشخاص المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من عدة أعراض أهمها ما يلي:

- التململ والتشنج أثناء الجلوس وترك مقاعدهم في المواقف التي يُتوقع فيها البقاء جالسين.

- الركض أو الاندفاع أو التسلق في أوقات غير مناسبة.

-غالبًا ما يشعر المراهقون والبالغون بالقلق.

- عدم القدرة على اللعب أو ممارسة الهوايات بهدوء.

- يكون الشخص في حالة حركة دائمة أثناء التنقل.

- التحدث بشكل مفرط، وطرح العديد من الأسئلة قبل أن ينهي الآخرين جملهم.

- التحدث دون انتظار دوره في المحادثة.

- يجد الشخص صعوبة في انتظار دوره، وبالتالي يقاطع الآخرين أو يتطفل عليهم.

كيفية علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

حتى الآن لا يوجد علاج لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، إلا أن العلاجات المتاحة حاليًا قد تقلل الأعراض وتحسن الأداء، وفيما يلي نذكر أهم الطرق التي تساهم في العلاج من المرض:

تشمل العلاجات الأدوية، أو العلاج النفسي، أو التعليم أو التدريب، أو مزيج من العلاجات.

- العلاج بالدواء: بالنسبة للعديد من الأشخاص، تقلل أدوية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من فرط النشاط والاندفاع وتحسن قدرتهم على التركيز والعمل والتعلم. في بعض الأحيان، يجب تجربة العديد من الأدوية أو الجرعات المختلفة قبل العثور على الدواء المناسب لشخص معين، بالإضافة إلى أنه من الضروري مراقبة أي شخص يتناول الأدوية عن كثب من قبل الطبيب الذي يصف الدواء.

- استخدام المنشطات من قبل الطبيب: وهو ما يُعتبر النوع الأكثر شيوعًا من الأدوية المستخدمة لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وعلى الرغم من أنه قد يبدو من غير المعتاد علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه باستخدام دواء يعتبر منشطًا، إلا أنه يعمل عن طريق زيادة المواد الكيميائية في الدماغ، الدوبامين والنورإبينفرين، والتي تلعب أدوارًا أساسية في التفكير والانتباه.

- الخضوع للكشف الطبي: تعتبر الأدوية المنشطة آمنة، ومع ذلك، مثل جميع الأدوية، يمكن أن يكون لها آثار جانبية، خاصة عند إساءة استخدامها أو تناولها بما يزيد عن الجرعة الموصوفة، وتتطلب من مقدم الرعاية الصحية للفرد مراقبة كيفية تفاعله مع الدواء.