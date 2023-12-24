مشروب بـ10 جنيهات ينظف الكلى ويفتت الحصوات.. فوائده مذهلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

أمراض الكلى من المشاكل التي يعاني منها الكثيرون، وبسبب المعاناة مع هذا المرض يهتم الناس بمعرفة طرق العلاج الطبيعية وغير المكلفة مثل المشروبات المنزلية، والأكلات الصحية، وفي هذا السياق كشف موقع مجلة «economic» عن مشروب مهم لتنظيف الكلى وتفتيت الحصوات، وهو عصير الليمون الذي لا يتعدى الـ10 جنيهات في بعض الكافيهات البسيطة.

مشروب الليمون لتنظيف الكلى

ويساعد الليمون في تفتيت الحصوات والتخلص من مشاكل الكلى لأنه غني بحمض الستريك الذي يساعد على محاربة حصوات الكلى عن طريق زيادة مستوى سترات البول، كما أن تناول عصير الليمون العادي مع العسل يقلل من آلام حصوات الكلى ويذيب حصوات الكلى بسرعة.

ومن خلال تصريح لـ«هن» قال الدكتور عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، إن لعصير الليمون بالعسل فوائد كثيرة للحفاظ على صحة الجسم، تبدأ من دوره في تليين المفاصل، كما يساعد على زيادة تدفق الدم للخلايا، ويمدها بالأكسجين، يعمل على ترطيب الجسم ويحمي الجسم من الجفاف، ويقي الجسم من آلام الرأس والصداع، ولهم دور مهم في تنظيف الكلى وتنظيف الجسم من السموم.

ابدأ يومك بعصير الليمون

وبحسب موقع «هيلث لاين» هناك عدة أسباب تجعلك تبدأ يومك بعصير الليمون، تتمثل في دوره في إنقاص الوزن وتعزيز المناعة، بجانب أهميته في تعزيز الترطيب؛ إذ يساعد الجسم في الحفاظ على رطوبته بالإضافة لتسهيل والهضم ودعم صحة البشرة.

ولعصير الليمون أيضًا عند تناوله صباحًا، أهمية كبيرة في تحسين عملية الهضم، إذ يساعد تناول الماء بالليمون في إنتاج العصارات الهضمية، مثل الصفراء، مما يساعد الجهاز الهضمي على هضم الطعام بكفاءة أكبر، بجانب تخفيف عسر الهضم والانتفاخ، ويشتهر أيضًا بمد الجسم بفيتامين «سي» الذي يحتاجه في الشتاء لمحاربة الفيروسات.