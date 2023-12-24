ما هي استخدامات "مبرد الأظافر الكهربائي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

كشفت مجلة "Instyle" المعنية بالصحة والجمال أن مبرد الأظافر الكهربائي لا يساعد على تقصير الأظافر وتشكيلها فحسب، بل أيضاً تلميع الأظافر وإزالة الجلد الزائد والتخلص من فطريات الأظافر ومسمار القدم وعين السمكة.

كما أن مبرد الأظافر الكهربائي يشتمل على أدوات ذات استخدامات مختلفة، على سبيل المثال ملحق من اللباد لتنظيف وتلميع الأظافر، وملحق من حجر "السافير" لإزالة مسمار القدم وعين السمكة، وملحق إبري لكشف الأظافر الغارزة.

وعادة ما يتم علاج فطريات الأظافر باستخدام صبغة، ولكي تؤتي الصبغة مفعولها المرجو، ينبغي تخشين الظفر بواسطة مبرد.

ولهذا الغرض يمكن استخدام مبرد أظافر كهربائي مع ملحق قرصي من حجر "السافير".

بالإضافة إلى أن الأظافر الاصطناعية تحتاج إلى مبرد أظافر كهربائي ذي سرعة دوران أعلى وملحقات مصنوعة من التيتانيوم أو المعدن الصلب.

وبشكل عام يتعين على النساء ذوات الأظافر الحساسة والهشة تجنب استخدام مبرد الأظافر الكهربائي أو التعامل معه بحذر شديد.

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