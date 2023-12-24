في ذكرى ميلاده الـ99.. سبب رفض الفنان عبدالمنعم إبراهيم دخول ابنته المجال الفني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تمر الذكرى الـ99 لميلاد الفنان عبدالمنعم إبراهيم، الذي ترك ميراثًا فنيًا، كان وما يزال علامة فارقة في تاريخ الفن المصري، إذ استطاع جذب ملايين الجماهير من خلال أعماله، حيث مر بالعديد من التجارب الفنية، أهمها انضمامه إلى فرقة إسماعيل يس، وتميزه في أداء الأدوار السينمائية، خاصة دوره في فيلم «سر طاقية اﻹخفاء)».

كان الفنان عبدالمنعم إبراهيم، يمتلك شخصية طيبة وحنونة، يميل إلى الضحك والأشياء المبهجة، كانت تظهر على شاشة التليفزيون، ولم يكن زواجه عن قصة حب، بل كان تقليديًا، أنجب عنه 5 أبناء، بحسب سهير عبدالمنعم إبراهيم، خلال لقائها ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «On sport FM»، من تقديم الكاتب الصحفي مصطفى عمار.

قصة رفض الفنان عبدالمنعم إبراهيم دخول ابنته المجال الفني

لم يوافق الفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم، على دخول ابنته المجال الفني، بسبب صعوبة المجال وقتئذ، خاصة أنها لم تدرس بمعهد التمثيل: «والدي كان رافض تمامًا أمثل، قالي لو عاوزة تمثلي كنتي بدأتي من زمان أو دخلتي المعهد، لكن المجال دلوقتي صعب».

مشاركة الفنان عبدالمنعم إبراهيم في أعمال سينمائية ومسرحية عديدة

شارك الفنان عبدالمنعم إبراهيم في العديد من الأعمال الفنية، السينمائية والمسرحية، ومن أهم أعماله «سر طاقية الإخفاء، بين القصرين، إشاعة حب، الزوجة رقم 13، أضواء المدينة، إسماعيل يس في الأسطول، مسمار جحا، ست البنات».

وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم

توفي الفنان عبدالمنعم إبراهيم في عام 1987، عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد تاريخ حافل من الأعمال السينمائية والمسرحية الناجحة، التي أدخلت السعادة على قلوب الجماهير، خاصة فيلم «سر طاقية الإخفاء»، الذي يعرض على الشاشة حتى يومنا هذا.