ابنة داليا البحيري تخطف الأنظار برفقة والدتها.. ما علاقتها بالفنان فريد شوقي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شابة سمراء بملامح جميلة، اقتربت ملامحها من ملامح والدتها؛ هكذا بدت قسمت ابنة داليا البحيري في ظهورها الأخير مع والدتها في أحد حفلات توزيع الجوائز على الفنانين؛ ليبدأ الحديث عن الفاتنة الصغيرة التي تمتعت بملامح جاذبة تشبه أيضًا والدها حفيد الفنان فريد شوقي.

كيف أصبحت ملامح ابنة داليا البحيري؟

في الساعات الماضية ظهرت داليا البحيري مع ابنتها قسمت وزوجها رجل الأعمال حسن سامي في حفل توزيع جوائز شهير، وجذبت «قسمت» الانتباه إليها، إذ بدت ملامحها قريبة من ملامح والدها الراحل المخرج فريد المرشدي حفيد الفنان فريد شوقي، وابن المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، وارتدت «البحيري» وابنتها فساتين سوداء فلم يمر على رحيل المنتجة ناهد فريد شوقي وقتًا طويلًا، إذ توفيت في الـ6 من ديسمبر الجاري.

معلومات عن قسمت ابنة داليا البحيري

وتعتبر قسمت ابنة داليا البحيري من زوجها الراحل المخرج فريد المرشدي.

-جدتها لأبيها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي.

-شاركت مع والدتها في مسلسل «يوميات زوجة مفروسة» الجزء الرابع وفق الصور التي نشرتها داليا البحيري عبر صفحتها على «الإنستجرام».

-تحرص داليا البحيري على مشاركة الصور التي تجمعها بقسمت عبر حسابها، خاصًة المسابقات التي يخوضنها سويًا.

- لم يكن ظهور حفلة الجوائز الأول لـ«قسمت» لكنها ظهرت في مناسبات مختلفة مع والدتها والعائلة في حفل زفاف خالتها.

-والد قسمت هو الأخ غير الشقيق للفنانة ناهد السباعي والمخرج محمد السباعي.

-حفيد الفنانين الراحلين فريد شوقي وهدى سلطان.