بكاء نجمات الفن على الأوضاع بقطاع غزة: «أطفالها اتولدوا في عالم ظالم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سيطرت القضية الفلسطينية على اهتمام المشاهير من الفنانين والمغنيين، ولازالت تتعرض فلسطين للإبادة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحرمهم حق الحياة الإنسانية، ويمنع عنهم الطعام والدواء، حتى أماكن استقبال ضحاياهم يعملون على تدميرها بشكل لا تقبله أي قوانين أو أديان، وأسفرت تلك الاعتداءات عن سقوط أكثر من 20 ألف شهيد في قطاع غزة بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين وهدم المنازل وتدميع البنى التحتية.

إيمان العاصي: الوضع في فلسطين أسوأ من البداية

وقالت الفنانة المصرية إيمان العاصي، عبر حسابها الشخصي على «إنسجرام»: «أطفال ولا عملوا أي حاجة لأي مخلوق، كل مشكلتهم أنهم اتولدوا في عالم ظالم، هيشتكوا للي خلقهم، هو الوحيد القادر على كل شيء».

وأوضحت في فيديو آخر لها: «لا نتوقف عن الحديث عن فلسطين الوضع أسوأ بكثير من الأول كفاية تقارير المستشفيات وبشاعة الموقف.. اوعى تصدق العدو عشان ضميرك يهدا ويرتاح.. الوضع يزداد سوء وأكثر عذاب من بداية الحرب الموت الأول كان بالتفجير دلوقت.. بالتفجير والتجويع والجفاف من قلة المياه».

روبي: قلبي معكم يا أهلنا

كما عبرت الفنانة المصرية روبي عن دعمها للقضية الفلسطينية على منصة «إكس»، قائلة: «اللهم كن عونًا لأهلنا في فلسطين وللمسلمين في شتى بقاع الأرض، اللهم نصرًا عزيزًا... اللهم نصرًا قريبًا»، بينما صرحت الفنانة التونسية لطيفة بأسفها على الفلسطينيين، قائلة: «قلبي معكم يا أهلنا في غزة وكل فلسطين ربي معكم ويحميكم وينصركم».

أنغام: إحنا نملك نساعد أهلنا

كما أعلنت الفنانة المصرية أنغام عن تضامنها مع أهالي غزة، عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، قائلة: «في الأيام الصعبة اللي زي دي سهل نقع فريسة لقلة الحيلة، لكن الحقيقة إننا نملك إننا نساعد ولو بشكل بسيط، بنك الطعام المصري بيقوم بدور هايل في جمع التبرعات وتوصيل المساعدات لأهلنا في فلسطين، زوروا حسابهم عشان تعرفوا تفاصيل التبرع، وكمان الهلال الأحمر المصري فاتح باب التبرعات، تقدروا تعرفوا عنها تفاصيل أكتر من خلال حسابهم، بدعوكم كلكم لنجدة أهل فلسطين مش بس بالدعاء لكن بالمساعدات اللي تقدرهم علي الصمود».

منى زكي: ليتني أخبئ أطفال غزة

وتمنت الفنانة منى زكي لو كانت تستطيع تخبئة أطفال فلسطين بقلبها، حيث نشرت صورة لطفل ينظر لآثار الدمار بحزن وقلة حيلة، معلقة على الصورة: «ريتني أستطيع أن أخبئ الأطفال في قلبي ريثما تنتهي الحرب»، مضيفة: «يارب غزة وأهلها في حمايتك وأمانك يا رب كن لهم عونًا ونصيرًا يا رب أنزل عليهم الطمأنينة والسكينة».