سوق منتجات مصري بالفيوم يجذب السائحين.. فنانة شهيرة أبرز الزائرين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين المنتجات التي صُنعت بأيدٍ مصرية، تجولت الفنانة شمس الكويتية في أحد الأسواق في الفيوم، ترافقها في رحلتها صديقتها رباب إبراهيم يروجان لزيارة السوق، وفي المقطع القصير ظهرت شمس وهي سعيدة بالقطع المرصوصة في كل مكان، أما صديقتها فكانت تتجول بكاميرا الهاتف ترصد توافد الناس على الأشغال اليدوية.

شمس الكويتية في سوق الفيوم

وفي رحلتها لمصر، حرصت شمس الكويت على زيارة أحد الأسوق لبيع المنتجات اليدوية في محافظة الفيوم، صنعتها سيدات وأطفال الفيوم، وبينما كانت تتجول بين الأشياء المعروضة منبهرة بجمالها، وتشتري السلال المصنوعة من الخوص، وثقت صديقتها ومديرة أعمالها رباب إبراهيم مقطع الفيديو لجولتهما في سوق الفيوم لجذب السياح إليه، وشاركته عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وفي المقطع القصير، الذي تفاعل معه المتابعين، أظهرت «إبراهيم» كيف رحب بهما الباعة وأكرموهما في المنتجات التي اشتروها، والفرصة التي أتيحت لهما للتجول في سوق تعرض فيه محافظة الفيوم منتجاتها التراثية.

لم تكن المرة الأولى لشمس الكويتية التي تروج فيها للسياحة بشكل غير مباشر ومميز، إذ شاركت متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، صورًا لزيارتها للأهرامات، وعلقت عليها: «يااااه على جمال الأهرامات.. أوقات لا تُنسى حبايبي في قلب الصحراء المصرية».

معارض منتجات الفيوم

ولا تكتفي الفيوم بعرض منتجاتها في الأسواق وحسب، بل أن سيدات الفيوم يشاركن في المعارض التي تقام في القاهرة والمحافظات المختلفة، منها معرض الحرف اليدوية للقرى المنتجة في نادي هيليوبوليس الذي أقيم في عام 2012 بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، ويقام المعرض كل عام في اماكن متفرقة، بدعم من المحافظة لأصحاب الحرف اليدوية وترويجًا لصناعتهم، وتشجيعًا لهم على الاستمرار في المنافسة.

وفي معارض المنتجات اليدوية التي تتميز بها الفيوم يقف الصغار يبعيون منتجاتهم من اللوح الفنية، والسيدات يعرضن منتجات الخوص من السلال والأواني الفخار كما ظهر في الفيديو الذي وثقته صديقة الفنانة شمس الكويتية.