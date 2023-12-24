ما علاقة هدى بطلة «ونيس» بـ ماما مايسة؟.. «مفاجأة خارج المسلسل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«بابا ونيس ماما مايسة إحنا ولادكم هنرفع راسكم».. شعار أبناء محمد صبحي في المسلسل العائلي الشهير «يوميات ونيس» الذي دخل البيوت المصرية وتعلقوا بأبنائه، ومع انتهاء أجزاء المسلسل اختفى أفراد أسرة ونيس الذين خلقوا على مدار سنوات جوًا دافئًا بين أفراد الأسرة المصرية، ومع الظهور الأخير لواحدة من بطلات المسلسل، وهي هدى هاني التي قامت بدور «جهاد»، تغيرت ملامحها قليلًا، وكشفت وتحدثت عن علاقتها بالفنانة سعاد نصر، وعلاقتها بالفنانة هناء الشوربجي.

كيف تغيرت ملامح «جهاد» في يوميات ونيس؟

في الظهور الأخير للفنانة هدى هاني في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة«on»، ظهرت بشكل اكبر قليلًا مما كانت عليه في مسلسل يوميات ونيس، وعلى الرغم من جمال ملامحها إلا أن ملامح المراهقة في المسلسل العائلي «يوميات ونيس» تبدلت بملامح سيدة ناضجة أم لطفلة، بحسب صفحتها على «تيك توك» والفيديوهات التي تقدمها مع ابنتها.

ماذا قالت عن الفنانة سعاد نصر؟

وكانت هدى هاني الشهيرة بـ«جهاد»، الابنة الوسطى في عائلة ونيس، المسلسل الذي عُرض على 7 أجزاء، حتى أصبحت أسرة ونيس الفنية أسرة حقيقية، ففي «معكم منى الشاذلي» قالت «هدى»، إنها كانت تعتبر الفنانة سعاد نصر والدتها الثانية بعد عمتها الفنانة هناء الشوربجي التي ربتها في الحقيقة بعد وفاة والديها وهي طفلة: «كان عندي أم تانيه بعد ماما هناء، وهي ماما مايسة، الفنانة سعاد نصر، كانت بتاخد بالها مني، عملت دور مامتي في أعمال كتير، بالهمجي وأجزاء ونيس وفيلم في الخريف»، كانت الذكريات بين سعاد نصر وهدى هاني كثيرة والأعمال الفنية التي جمعتهم وطدت العلاقة بينهم، خاصًة أن والدي هدى توفيا وهي في عمر صغير وربتها عمتها هناء الشوربجي، بحسب حديثها في البرنامج ذاته.

وأضافت «هدي»: «بدأت المسلسل كان عندي 12 سنة، وأستاذ صبحي كان ليه دور كبير في تربيتي على الجانب الإنساني، كنت في المعهد والتصوير ليل نهار معاه، في الأستديو والمسرح ولو لقيت وقت أذاكر يبقى كويس أوي ونجحت، كنت في كلية تجارة وهو اللي قالي ادخلها وبعدني عن معهد فنون مسرحية والسينما، عشان افرضي ممسلتيش لما تكبري، وبجري عليه بقوله نجحت، قالي جبتي تقدير إيه، قولت تقدير أي جبت مقبول، اداني ريأكشن خلاني اعيط كان ونيس معانا في الحقيقة».