كريم حاجز البشرة.. الحل الأمثل لبشرة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أوضحت رابطة شركات مستحضرات التجميل بألمانيا إن كريم حاجز البشرة "Barrier Cream" يحتوي على مادة "السيراميد"، التي تساعد على تقوية حاجز الحماية الطبيعي للبشرة.

كما أن حاجز الحماية الطبيعي للبشرة يشكل الطبقة الخارجية من الجلد ويساهم في حماية البشرة من العوامل الخارجية الضارة مثل الأشعة فوق البنفسجية أو الأوساخ، وينظم محتوى الماء في البشرة، وبالتالي يضمن دائماً توفير الرطوبة المثالية.

ومع ذلك، فإن عوامل مثل الإجهاد والبرودة والحرارة تُضعف حاجز البشرة، وتفقد البشرة الرطوبة وتقع فريسة للجفاف، والخشونة، وفقدان المرونة، والتقشر، كما يمكن للأوساخ والجراثيم والبكتيريا والفطريات أن تخترق الجلد بسهولة أكبر.

بالإضافة إلى إنه يكون مفيداً للبشرة الجافة والحساسة والمجهدة، والتي تعاني من الاحمرار والخشونة والحكة والقشور.

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