احذر علامة تظهر في الحمام تكشف الإصابة بسرطان الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان الكبد أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم، وغالبًا لا تظهر أعراضه في مراحله المبكرة، ما يجعل من الصعب اكتشافه مبكرًا.

وهناك علامة تظهر في المرحاض تشير إلى إصابتك بهذا النوع من السرطان، وهي "البراز الأبيض"، لأن سرطان الكبد يمنع إنتاج الصفراء، وهي مادة تساعد على هضم الدهون وامتصاص الفيتامينات، عندما لا ينتج الكبد ما يكفي من الصفراء، يمكن أن يتحول البراز إلى اللون الأبيض، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إن سرطان الكبد لا يكون له أي أعراض، أو قد يكون من الصعب اكتشافه، لذا من الضروري فحص أي علامات في أسرع وقت ممكن.

وتابعت، هناك بعض الأعراض الأخرى، وتشمل:

فقدان الوزن دون مبرر.

فقدان الشهية.

ألم في الجزء العلوي من البطن.

الغثيان.

الضعف العام.

التعب.

انتفاخ البطن.

تغير لون بشرتك وبياض عينيك إلى اللون الأصفر (اليرقان).

ونصحت هيئة الخدمات الصحية: "من الضروري الذهاب للطبيب المختص فورًا، إذا شعرت بأي من العلامات المذكورة أعلاه، يساعد الطبيب في تحديد سبب الأعراض وإجراء الاختبارات اللازمة للتشخيص.

وأضافت، الكبد هو أحد أهم أعضاء الجسم، ويقع في الجزء العلوي الأيمن من البطن، يؤدي دورًا أساسيًا في العديد من وظائف الجسم، وتشمل:

إزالة السموم من الدم.

يصنع الصفراء، وهي سائل يساعد على هضم الدهون.

هضم وتخزين العناصر الغذائية الأخرى من الطعام مثل السكر الذي يستخدم للطاقة.

تخزين الفيتامينات والمعادن، وإنتاج البروتينات.

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