"بالفيديو" سيدة تفقد حياتها بسبب شجرة عيد ميلاد.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

لحظات مرعبة عاشها 3 أشخاص في مدينة أودينا ردي، بلجيكا، بعد سقوط شجرة عيد الميلاد عليهم ويبلغ ارتفاعها 20 مترًا، ووزنها وصل إلى 5 آلاف كيلوجرام، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة Daily mail البريطانية.

ونتج عن سقوطها وفاة سيدة تبلغ من العمر 65 عامًا، إثر تعرضها لجروح خطيرة، وأصيب فردان آخران في الساق والذراع، وحسب ما عمدة المدينة "مارنيك دي موليميستر"، أن الرياح القوية والأمطار الغزيرة تسببت في انهيار الشجرة، وأُلغي سوق عيد الميلاد في الحال.

وقال متحدث باسم المدعي العام في مقاطعة أوست-فلاندرين، إن التحقيق سيركز الآن على ما إذا كانت الشجرة قد أُمنت بشكل صحيح وسينظر أيضًا في تأثير الطقس، والنظر إلى الشهود العيان.

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