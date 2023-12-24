احذر من هذا الخطأ الشائع عند استخدام المراحيض العامة.. يدمر صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

فتح باب المرحاض هو عادة يومية نقوم بها دون التفكير كثيرًا فيها، ومع ذلك، هناك خطأ واحد يمكن أن ينشر الجراثيم والبكتيريا ويُصيبك بالعدوى.

كشفت دراسة حديثة أُجريت عام 2019 ونُشرت في المجلة العلمية لمقاومة مضادات الجراثيم ومكافحة العدوى بالصين، أن المراحيض العامة يمكن أن تكون بيئة خصبة للبكتيريا الضارة.

جمع الباحثون عينات مسحة من 55 مرحاض، ووجدوا 52 نوعًا مختلفًا من البكتيريا في أكثر من 200 عينة، وفقًا لما ورد في موقع "Health".

كانت مقابض أبواب الحمامات من بين المناطق التي تحتوي على كمية كبيرة من البكتيريا والجراثيم.

وعلى الرغم من أن معظم أنواع البكتيريا التي حُدِّدَت لا تشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان، إلا أن أكثر من 97٪ كانت من نوع المكورات العنقودية المقاومة للمضادات الحيوية.

وهذا يعني أن هذه البكتيريا قد تكون أكثر صعوبة في علاجها إذا تسببت في العدوى.

فضلا عن ذلك، يمكن لمسببات الأمراض الأخرى، مثل الإشريكية القولونية والنوروفيروس، أن تعيش على الأسطح في المراحيض العامة لمدة تصل إلى أشهر.

لذا، من الضروري اتخاذ خطوات لتقليل تعرضك للجراثيم في المراحيض العامة.

- خطأ شائع يعرضك للخطر:

يظن كثيرون أن فتح باب الحمام بـ "كم القميص" طريقة ذكية لتجنب ملامسة مقبض الباب، ولكن في الواقع، هذه العادة خاطئة تمامًا.

في دراسة أجريت عام 1982، ونُشرت في مجلة الأمراض المعدية، وجد الباحثون أن فيروس الإنفلونزا يمكن أن يعيش على الأسطح الصلبة لمدة تصل إلى يومين.

وبالرغم من أن فترة بقائه على الأقمشة أقصر، إلا أنه يستمر على قيد الحياة لمدة تصل إلى 12 ساعة، هذا يعني أنه إذا فتحت باب المرحاض العام بكم قميصك، فقد تكون قد نقلت الجراثيم من المقبض إلى ملابسك، وبالتالي، عندما تلمس وجهك أو فمك أو أنفك، تدخل الجراثيم إلى جسمك وتسبب المرض.

نوع المادة المصنوعة منها الملابس يمكن أن يؤثر في مدة بقاء الجراثيم عليها، هذا يشير إلى أنه إذا كنت ترتدي قميصًا مصنوعًا من النايلون أو الصوف، فقد تنقل الجراثيم من مقبض باب الحمام إلى ملابسك، وإذا لم تغسل يديك بعد ذلك، فقد تنتقل البكتيريا والعدوى إلى جسمك وتتسبب في المرض.

- الطريقة الصحيحة لفتح باب المرحاض:

لذا، بدلاً من استخدام هذه الطريقة لفتح باب المراحيض العامة، يمكنك استخدام منشفة ورقية أو ورق التواليت، مع الحرص على التخلص منها فورًا بعد استخدامها.

بهذه الطريقة، يمكنك المساعدة على حماية نفسك من الجراثيم التي تعيش على مقابض أبواب الحمامات العامة.

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