هل تناول الجبن يوميًا يسبب ارتفاع الكوليسترول والسكر معًا ؟.. لن تتوقع الإجابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تناول الجبن من الأطعمة الشائعة التي يحرص على إضافتها خلال النظام الغذائي اليومي، ولكن ماذا يفعل في مستويات السكر والكوليسترول في الجسم.

ذلك ما سنعرفه في السطور التالية وفقًا لما ذكره موقع "Medical News Today"، و"Eatingwell".

كيف يؤثر الجبن على نسبة السكر في الدم؟

تحتوي معظم أنواع الجبن على نسبة ضئيلة من الكربوهيدرات أو تكون خالية، وبالتالي لا ترفع من مستويات السكر في الدم، كما لديها مقياس منخفض من المؤشر الجلايسيمي.

حيث ثبت أن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض تساعد المصابين بمرض السكري من النوع 2 في السيطرة على مستوياته، والحفاظ على وزن صحي، وهو عامل خطر كبير للإصابة بمرض السكري، وفقًا لما ورد في "هارفارد تي.إتش" مدرسة تشان للصحة العامة.

تأثير الجبن على مستويات الكوليسترول في الجسم

تحتوي أغلب أنواع الأجبان على نسبة وفيرة من الدهون التي تزيد على نحو أساسي من مستويات الكوليسترول في الدم، لذا تناولها بشكل يومي، يمكن أن يؤدي إلى حدوث خلل في مستويات الكوليسترول الضار والجيد، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

من الضروري معرفة أن هناك اختلافاً في نسب الدهون الموجودة في كافة أنواع الأجبان، لذا يكون التأثير على مستويات الكوليسترول في الدم، متوقفاً على معدل الدهون الذي يصل إلى الجسم، وتبدأ تأثيرات الأجبان السيئة على صحة الجسم، عند تناولها بإفراط، بالرغم من العناصر الغذائية الهامة الموجودة داخل الأجبان ويمكن أن تفيد صحة الجسم.

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