منها خفض الكوليسترول.. فوائد مذهلة عند تناول كوب من عصير الجزر - مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

عصير الجزر من المشروبات الصحية الغنية بالعناصر الغذائية التي توفر فوائد مذهلة للجسم، لذا في السطور التالية سوف نتعرف على تأثير تناول كوب من هذا المشروب على الصحة.

وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Healthline"، وتشمل الفوائد الصحية ما يلي:

العناصر الغذائية الموجودة في كوب واحد من عصير الجزر

السعرات الحرارية: 94 سعرة حرارية

البروتين: 2 جرام

الدهون: أقل من 1 جرام

الكربوهيدرات: 22 جراماً

السكريات: 9 جرامات

الألياف: 2 جرام

فيتامين أ (في صورة بروفيتامين أ): 251% من القيمة اليومية (DV)

فيتامين ج: 22% من القيمة اليومية

فيتامين ك: 31% من القيمة اليومية

البوتاسيوم: 15% من القيمة اليومية

يوفر عصير الجزر أيضًا صبغات الكاروتينويد اللوتين والزياكسانثين، والتي تعمل كمضادات للأكسدة في الجسم، التي تحارب الجزيئات غير المستقرة المعروفة باسم الجذور الحرة.

كما أن الكاروتينويد الرئيسي في عصير الجزر هو البيتا كاروتين، وهو المسؤول عن اللون البرتقالي للجزر، ويحولها الجسم إلى فيتامين المضاد للأكسدة.

خفض مستويات الكوليسترول الضار

وجدت دراسة قديمة، استغرقت 3 أشهر أجريت على 17 شخصًا بالغًا يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية أن شرب كوبين من عصير الجزر يوميًا يزيد إلى حد بعيد من مضادات الأكسدة في الدم ويقلل من أكسدة الدهون في الدم التي قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

كما يعد عصير الجزر مصدراً جيداً للبوتاسيوم، وهو معدن يؤدي دوراً هاماً في تنظيم ضغط الدم ويقي من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الناتجة عن ضغط الدم المرتفع.

تعزيز صحة العين

يحتوي كوب من عصير الجزر على أكثر من 250٪ من القيمة اليومية لفيتامين أ، معظمها على شكل بروفيتامين أ كاروتينات مثل بيتا كاروتين، ويعتبر فيتامين أ ضرورياً لتحسين صحة العين، كما ربطت الكثير من الدراسات أن تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على بروفيتامين أ، تقلل من خطر الإصابة بالعمى وأمراض العيون المرتبطة بالتقدم في العمر.

بالإضافة إلى ذلك يحتوي عصير الجزر على للوتين والزياكسانثين، وهما نوعان آخران من الكاروتينات التي تتراكم في العين وتحميها من الضوء الضار، كما يقلل من خطر الإصابة بمشاكل العين، مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

تقوية جهاز المناعة

يعمل كل من فيتامين أ و سي، الموجود في عصير الجزر كمضادات للأكسدة ويحمي الخلايا المناعية من أضرار الجذور الحرة، فضلا عن ذلك، هو مصدر غنيًا لفيتامين ب6، حيث يوفر 30% من القيمة اليومية في كوب واحد الذي يقوي جهاز المناعة.

مضاد للسرطان

يحتوي عصير الجزر على بعض المركبات ومضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتمنع تكون الخلايا السرطانية، كما يمكن أن يكون البولي أسيتيلين وبيتا كاروتين واللوتين من مستخلص عصير الجزر فعالين ضد الخلايا السرطانية البشرية.

حماية صحة الكبد

الجزر غني بالكاروتينات التي تعزز صحة الكبد، وذلك لتأثيره المضاد للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تقي من خطر الإصابة بالكبد الدهني.

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