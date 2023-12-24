تناول الدجاج بهذه الطريقة يحافظ على صحة القلب والعظام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تناول الدجاج له طرق مختلفة، فالبعض يحبها مسلوقة، بينما يفضل آخرون تناولها مشوية.

وفقا لموقع "onlymyhealth"، فإن تناول الدجاج المشوي يحافظ على صحة قلبك، كما أنه يساعد على إنقاص الوزن.

الدجاج المشوي وصحة القلب

الدجاج المشوي خيار صديق للقلب، حيث يحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة مقارنة باللحوم الحمراء، كما أن الشوي يقلل من خطر الدهون الضارة.

كما يساعد النياسين وفيتامين ب6 في الدجاج على تنظيم مستويات الكوليسترول، ما يفيد صحة القلب والأوعية الدموية.

فوائد آخرى للدجاج المشوي

إنقاص الوزن

البروتين الموجود في الدجاج يمنحك الشعور بالشبع والامتلاء، وبالتالي يساهم في الحد من الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة.

صحة العظام

الدجاج المشوي يوفر الكالسيوم والفوسفور للجسم، وكلاهما ضروري للحفاظ على عظام وأسنان قوية.

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