4 علامات تصدر من المعدة تكشف الإصابة بارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتفاع ضغط الدم هو حالة طبية شائعة تُصيب كثيرين، ويمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وهناك العديد من الأعراض التي تشير إلى ارتفاع ضغط الدم، ولكن بعض هذه العلامات قد تكون غير واضحة.

وهناك علامة تحذيرية تصدر من المعدة بمثابة "جرس إنذار"، لإصابتك بهذا المرض، وفقا لما ورد في موقع HealthLine"

يتطور ارتفاع ضغط الدم داخل المعدة عادةً بعد مرض أو إصابة تؤثر في أعضائك الداخلية، ما يؤدي إلى الالتهاب والتورم، يمكن لهذه التغييرات بعد ذلك رفع الضغط داخل تجويف البطن.

في حين أن ارتفاع ضغط الدم داخل البطن نادرًا ما يوجد لدى الأشخاص الذين يعانون التهاب البنكرياس الحاد الخفيف، فإنه يحدث عادة عند المصابين بالتهاب البنكرياس الحاد، ويؤدي إلى تضخم البنكرياس وتراكم السوائل حول البنكرياس، ما يزيد الضغط داخل المعدة.

وتشمل عوامل الخطر الشائعة الأخرى، ما يلي:

إجراء عملية جراحية في المعدة.

الالتهابات داخل البطن.

الحروق الشديدة والإصابات المؤلمة الأخرى.

- علامات ارتفاع ضغط الدم التي تظهر في المعدة

ضيق التنفس هو العرض الأول لارتفاع ضغط الدم داخل المعدة، لأن الضغط على الرئتين والحجاب الحاجز والعضلات الأخرى الضرورية للتنفس تكون تحت ضغط غير طبيعي.

وهناك عدة أعراض أخرى، وتشمل:

انتفاخ في البطن.

انخفاض كمية البول.

الإغماء.

الغثيان

- كيفية تجنب ارتفاع ضغط الدم؟

1. تجنب استهلاك الملح.

2. ممارسة التمارين الرياضية بصفة منتظمة.

3. الابتعاد عن تناول الأطعمة المصنعة الغنية بالصوديوم.

4. فقدان الوزن.

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