ميساء مغربي في تصريحات صادمة: لهذا السبب أوافق أن أكون «ضرة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادةً ما تكون الخيانة محورًا للخلافات بين الأزواج، وكلا الطرفين يرفض المسامحة فيها ويعتبرها المحطة الأخيرة لإنهاء العلاقة وقطع كل روابط الصلة، إلا أن الفنانة المغربية ميساء مغربي، التي ظهرت عبر لقاء تليفزيوني أدلت بتصريحات صادمة مفادها بأنها تقبل المسامحة في الخيانة بشرط أن تكون عابرة.

وروت الفنانة المغربية عبر الحوار التليفزيوني، عن مدى تقبلها أو رفضها لـ الخيانة الزوجية، بقولها إن زوجها خانها ذات مرة عبر علاقة عابرة لكنها تجاوزت عن هذا الخطأ حتى لا تهدم بيتها، موضحة أن موقفها من الخيانة يتوقف على استمرار العلاقة لمدة طويلة.

ميساء مغربي: أغفر الخيانة لأنها نسبية

وشرحت ميساء مغربي عبر البرنامج فلسفة نظرتها للخيانة: «الخيانة أغفرها لأنها نسبية، ولأنني أعرف أن زوجي في لحظة ما أخطأ لمرة واحدة مع حدا، في هذه الحالة لا أمحي تاريخي معاه وذكرياتي وأسامحه لأنني أعلم أنه أخطأ، لكن لو في علاقة مع بنت تانية مستمرة دي أعتبرها خيانة وهنا بشوف إن في حاجة ناقصاني بيدور عليها بره».

وواصلت ميساء مغربي تصريحاتها الجريئة بقولها إنها تقبل أن تكون ضرة: «الله شرع للرجل الزواج بأكثر من واحدة، أنا موافقة أكون ضرة عشان يكون عندي حرية في وقتي، مش عايزة واحد يعورلي راسي».

يذكر أن آخر أعمال ميساء مغربي مشاركتها بمسلسل آدم وحواء، الذي تدور أحداثه عن العلاقة بين الرجل والمرأة بكل أشكالها، بالإضافة إلى مناقشة المسلسل لقضايا أخرى مثل الخيانة، والمرض النفسي، والتبني، بواسطة التركيز على قصص أربع سيدات.