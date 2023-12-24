صدفة كانت السبب.. قصة شراء صابر الرباعي منزل الفنانة الراحلة ذكرى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صداقة طويلة جمعت الفنان صابر الرباعي بالفنانة الراحلة ذكرى، حيث كان كثير الزيارة لها بمنزلها في مصر، وحتى بعد رحيلها داوم الرباعي على تقديم أغانيها لتظل حاضرة في أذهان الجماهير.

وروى الفنان التونسي قصة شراءه منزل الراحلة ذكرى، وذلك خلال لقائه مع الفنانة الإماراتية أحلام في برنامجها، موضحًا أن الأمر جاء محض الصدفة.

تفاصيل شراء منزل ذكرى

كان صابر الرباعي في رحلة بحث عن منزل جديد بتونس، وقابل كوثر شقيقة ذكرى وتبين أنها تعرض منزل الفنانة الراحلة للبيع، وروى تفاصيل الصدفة التي قادته لشراء بيت ذكرى: «ولا مرة زورت ذكرى في بيتها في تونس، وكنت بدور على بيت جديد اشتريه، فقابلت كوثر شقيقة ذكرى وقلت لها إيش تعملي يا كوثر؟، فأجابت: فيه واحد جاي يشتري البيت، فقلت لها ممكن أنا اشتريه لأني بدور على بيت، وسألتها هذا البيت إيش لونه، لترد هذا بيت ذكرى، قلت خلاص اشتريت، دون أن أعاين المنزل.. على الأقل من ريحتها».

علاقة ذكرى وصابر الرباعي

وكانت هناك علاقة صداقة بين الفنانة الراحلة ذكرى، والفنان صابر الرباعي، وكان يتردد عليها كثيرًا بمنزلها في مصر، ولا يزال رباعي يخلص لهذه الصداقة إذ أنه دائمًا ما يُحيي أعمال للراحلة في حفلاته الغنائية، وآخرها تقديم أغانيها في حفل مهرجان رأس الحكمة، كما يُعد الرباعي نفسه الأكثر حظًا لامتلاكه منزلها.

وفاة الفنانة ذكرى

ويذكر أنه مر 20 عامًا على رحيل الفنانة ذكرى، التي توفت على يد زوجها أيمن السويدي، الذي تخلص منها ومن مدير أعماله في نفس الليلة، وذلك قبل أن يقتل نفسه بينما كان تحت تأثير الخمور، إلا أن هناك بعض الشكوك وجود أسباب أخرى للقتل.

وعلق صابر الرباعي على وفاة ذكرى قائلًا: «كانت أكبر صدمة بحياتي، وشعرت أن الحياة ظالمة لم أستطع تجاوز الأمر بسهولة، فهي كانت كالملائكة أعطت لبلادها ولجمهورها الكثير».