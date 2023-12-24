طريقة عمل كبدة الفراخ زي المطاعم.. وفري وجهزيها في مطبخك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كبدة الفراخ واحدة من الوصفات التي تقبل العديد من ربات البيوت على تحضيرها من وقت لآخر، وذلك لغناها بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، فضلا عن سهولة تحضيرها، لذا نقدم طريقة عمل كبدة الفراخ على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، والتي عرضتها في برنامجها «على قد الإيد»، المذاع عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل كبدة الفراخ

ويمكن عمل كبدة الفراخ بمقادير سهلة وبسيطة، حيث لا يحتاج تحضيرها لمدة زمنية كبيرة.

• مقادير طريقة عمل كبدة الفراخ

- كبدة فراخ.

- ثوم.

- بصل.

- دبس رمان.

- زيت زيتون.

- بهارات.

- ملح.

- فلفل أسود.

- فلفل حار مفروم.

- طماطم شيري.

- كزبرة خضراء.

- صنوبر.

• طريقة تحضير كبدة الفراخ

- ابدأي طريقة عمل كبدة الفراخ، بتسخين مقلاة على النار وبها زيت الزيتون، ثم تضاف الكبدة وتشوح جيدًا.

- يضاف الثوم والبصل والبهارات مع الفلفل الحار ودبس الرمان والملح والفلفل، ثم تمزج المكونات جيدًا مع الكبدة على النار.

- في النهاية تزين كبدة الفراخ بالصنوبر والكزبرة والطماطم وتقدم ساخنة.

بعد الانتهاء من عمل كبدة الفراخ، يمكن تحضيرها بوصفات وأطباق أخرى، كتشويحها مع البصل أو تقديمها مع المكرونة وصوص المشروم، وغيرها من الطرق الأخرى، من بينها:

طريقة عمل مكرونة بكبدة الفراخ

• المقادير:

- كبدة فراخ.

- بصل.

- مكرونة مسلوقة.

- ثوم.

- بقدونس.

- صلصة طماطم.

- فلفل أخضر رومي.

- عصير طماطم.

- دبس رمان.

- سماق.

- بصل بودرة.

- ملح.

- فلفل أسود.

- زنجبيل بودرة.

• خطوات تحضير مكرونة بـ كبدة الفراخ

- ابدأي أولى الخطوات بتشويح الثوم والبصل معًا في الزيت الساخن على النار، ثم يضاف إليهم الملح والفلفل الأسود.

- ضيفي كبدة الفراخ مع القرفة والسماق والزنجبيل إلى الخليط وقلبيه جيدًا حتى تنضج الكبدة تمامًا.

- في الخطوة التالية ضيفي صلصة وعصير الطماطم.

- فيما بعد ضيفي الفلفل الرومي واتركي الخليط حتى تتسبك الطماطم جيدًا.

- ضيفي دبس الرمان وقلبي الخليط.

- تضاف الكبدة إلى المكرونة المسلوقة، وزيني الطبق بالبقدونس ويقدم ساخنًا.

طريقة عمل كبدة الفراخ بالبصل

• المقادير:

- نصف كيلو من كبدة الدجاج.

- ملح.

- فلفل أسود.

- كوب من الخل.

- ملعقة كبيرة كمون.

- زيت زيتون.

- كوب من البصل الشرائح.

- عودان من الزعتر الفريش.

- كوب فلفل رومي شرائح.

- ربع كوب عصير ليمون.

- ملعقة كبيرة بِشر ليمون.

• طريقة تحضير كبدة بالبصل

- اسلقي الكبدة في الماء والخل ثم صفيها جيدًا.

- ضعي الكبدة على النار في زيت الزيتون، وشوحيها مع البصل والفلفل وعصير دبس الرمان وبشر الليمون وشوحيها حتى تمام التسوية.

- تقدم ساخنة.

طريقة عمل مكرونة بصوص كبدة الفراخ والمشروم

• المقادير:

- كيس مكرونة.

- كوب مشروم شرائح.

- ربع كيلو كبدة فراخ.

- حبة بصل صغيرة مبشورة.

- ملعقة كبيرة من الزبدة.

- عود كرفس مفروم.

- كوبان من الماء.

- ملعقة كبيرة من الدقيق.

- مكعبان من مرقة الدجاج.

- ثوم.

• طريقة تحضير مكرونة بصوص كبدة الفراخ والمشروم:

- ابدأي أولى خطوات تحضير مكرونة بصوص كبدة الفراخ والمشروم، بتقطيع الكبدة إلى قطع صغيرة.

- في الخطوة التالية، شوحي البصل مع الزبدة ثم يضاف إليه الكرفس والجزر وقلبيهم لمدة دقيقة.

- تضاف الكبدة مع الاستمرار في التقليب.

- فيما بعد ضيفي الماء والدقيق ومكعبات مرقة الدجاج مع الملح والفلفل الأسود، واستمري في تشويح الكبدة.

- يمكنك إضافة القليل من الماء حتى يثقل قوام الصوص أكثر، يفضل استخدام ماء سلق المكرونة بدلًا من التخلص منه.

- تخفض درجة الحرارة حتى يغلي الخليط ويصبح قوام الصوص غليظًا، ثم يضاف كل من المكرونة والمشروم وقلبيهم.

- قدمي الطبق ساخنًا وبالهناء والشفاء.